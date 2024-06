Suntem printre europenii care își vând timpul cel mai ieftin. Deși muncim aproximativ două mii de ore pe an, la final de lună, abia reușim să ne acoperim cheltuielile. Vestea și mai rea este că situația nu se va schimba prea mult de la începutul lunii viitoare, când salariul minim va fi majorat. Din cei 22 lei brut pe oră, un român care are un salariu minim va câștiga 13,8 lei net pe oră, adică aproximativ 110 lei pe zi. Într-un experiment Digi24, am încercat să aflăm câte ore trebuie să muncească un angajat pentru a-și asigura un trai decent pe zi.

Un angajat care câștigă un salariu minim pe economie, ar trebui să muncească 8 ore pentru circa 110 lei pe zi. Din acești bani, acesta ar trebui să își asigure cheltuielile zilnice de bază, dintre care mâncarea și transportul sunt cele prioritare.

Nicoleta Pînzaru, jurnalist Digi24: Din cei 110 lei munciți pentru 8 ore lucrătoare o să încerc să îmi asigur trei mese pe zi. Automat, 6 lei din acești bani se duc pentru transport. Respectiv, rămân cu 104 lei pentru dejun, prânz și cină. Să vedem ce produse îmi pot cumpără de acești bani. 00:30

Pentru doi crenvurști la micul dejun am plătit 3 lei. Pentru 415 grame de mușchiuleț de porc am plătit 15 și 40 de bani.

2 crenvurști = 3 lei

10 ouă de găină = 11 lei

1 pâine = 6 lei

415 grame carne de porc - 15 lei și 40 de bani

Pentru 1 kg și 172 de grame de piept de pui am plătit 32 de lei și 80 de bani. Am rămas cu 41 de lei. Mergem la legume și fructe să vedem ce putem cumpăra de acești bani.

1 kg de piept de pui = 32 lei și 80 de bani

500 grame de ceapă = 3 lei

1 kg de morcov = 10 lei

1 kg de castraveți = 5 lei

1 kg de cartofi = 5 lei

Sunt 13 lei roșiile. Din cei 104 lei am rămas cu 11 lei pe care îi voi cheltui pe aproximativ un kg de roșii.

850 grame de roșii = 11 lei

Nicoleta Pînzaru, jurnalist Digi 24: Din cei 104 lei pe care i-am avut, am reușit să mă asigur cu produse alimentare pentru 3 mese principale ale zilei. După cum bine puteți vedea, aici am 10 ouă, 2 crenvurști, mușchiuleț de porc 400 de grame, telemea de vacă, un kg de cartofi, pâine. Un kg de carne de pui, un kg de roșii, un kg de castraveți și morcovi, ceapă și la desert un măr.

Este adevărat faptul că acești bani sunt suficienți pentru o singură persoană, nu și pentru familii cu copii.

Bărbat: Nu, 110 lei pe zi nu ajung, niciodată. E imposibil. O felie de pepene e 10 lei. În jur de 200-250 lei pe zi.

Reporter: Și pe săptămână ar fi?

Bărbat: O mie, o mie plus.

Economiștii sunt de părere că nivelul de trai al oamenilor nu depinde de majorarea salariului minim. Soluția de fapt, ar fi alta.

Christian Năsulea, profesor de economie mondială: Să fie scăzute taxele, în așa fel încât oamenii să poată să își păstreze mai mult din munca lor, să poată firmele să fie mai productive în așa fel încât să le rămână mai mulți bani pe care să îi dea către angajați.

Potrivit datelor de la Ministerul Muncii, 760.000 de mii de români au salariul minim pe economie, în valoare de 3.300 lei brut.

Editor : Liviu Cojan