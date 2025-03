Tanczos Barna a declarat, luni seară la Digi24, referitor la execuția bugetară, că sumele raportate în februarie pentru activitatea economică din ianuarie arată „o îmbunătățire fără echivoc” fiind „o creștere de chiar 23% față de februarie 2024”. Ministrul Finanțelor a adăugat că, anul trecut, prin „ordonanța pe care am aprobat-o în decembrie am înghețat sau am redus cheltuieli, am eliminat posibilitatea plății unor sume în valoare totală de 127 de miliarde de lei”.

„Nu sunt pe primul trimestru, pentru că mâine este ultima zi de plată a impozitelor, taxelor pe luna precedentă. Dacă ne uităm pe februarie, de exemplu, acolo avem un semnal pozitiv din partea economiei. Practic, sumele raportate în februarie pentru activitatea economică din luna ianuarie arată o îmbunătățire fără echivoc, o creștere de chiar 23% față de februarie 2024. La marii contribuabili, de exemplu, care reprezintă cele peste 1.400 de companii, peste 51% din contribuția economiei la încasările totale ale statului, acolo avem clar o îmbunătățire de 23% față de anul precedent februarie”, a explicat Tanczos Barna, luni seară la Digi24, întrebat cum stăm cu execuția bugetară și cu veniturile, în a treia lună din acest an.

„Dacă ne uităm însă la luna ianuarie, acolo creștere a fost un pic mai lentă pe anumite categorii de impozite, chiar o reducere față de ianuarie 2024”, a continuat el. „Ianuarie reflectă activitate economică din decembrie, de exemplu la TVA. Acolo lucrurile parcă nu s-au mișcat atât de bine, probabil și din cauza perioadei destul de tumultoase. Instabilitatea politică a afectat imediat și evoluția economică, nemaivorbim de costurile de de finanțare a deficitului din decembrie și ianuarie, unde acea situație politică de incertitudine s-a reflectat imediat într-un outlook negativ de partea agențiilor de rating”, a mai precizat ministrul Finanțelor.

El a mai spus că luna „februarie a venit deja pe exact pe creșterea pe care am preconizat-o pentru tot anul 2025 și așteptăm taxele pentru martie și așteptăm taxele pentru martie”.

„Dacă acest tren merge mai departe, putem să spunem că putem realiza veniturile pe care le-am preconizat”, a mai spus acesta.

Tanczos Barna: Bugetul e ca unul al unei familii. Dacă nu avem suficiente venituri, trebuie să nu ne întindem pciorul să iasă de sub plapumă

Tanczos Barna a explicat că de execuția bugetară depind deciziile pe care Guvernul le ia pe parcursul anului, și a comparat bugetul țării cu cel al unei familii, spunând că în cazul în care veniturile sunt insuficiente, atunci nu te poți întinde cu cheltuielile și apoi „piciorul să iasă de sub plapumă”.

„Este exact ca în bugetul unei familii, doar că e la scară mult, mult mai mare. Dacă nu avem venituri suficiente din salariu, de exemplu, trebuie să nu întindem piciorul să iasă de sub plapumă. Asta a făcut statul în ianuarie, a început reducerea cheltuielilor, ordonanța din decembrie, după aceea cu bugetul prin care am redus și bugetul pe personal. Adică nu doar salarii, ci și cheltuielile de personal, care reprezintă și alte plăți către angajații statului - vouchere de vacanță, alte prime, bonusuri au fost înghețate. Cât și pe partea de cheltuieli de funcționare. Aici am făcut o reducere la nivelul anului 2025 de 5% față de cheltuielile de funcționare din 2024, de exemplu”, a subliniat ministrul Finanțelor.

El a mai spus că în fiecare lună, „cu cheltuielile stabilite pentru fiecare minister, trebuie să se încadreze în limitele respective”.

„Noi le zicem limite lunare și trimestriale. Aceste limite se stabilesc până la sfârșitul anului și Ministerul Finanțelor controlează și obligă practic ministerele să se încadreze în aceste limite”, a completat Tanczos Barna.

Întrebat cine învinge în lupta aceasta a MFP cu restul instituțiilor și ministerelor, Tanczos Barna a răspuns: „Eu, ministrul Finanțelor, că altfel nu ne încadrăm în deficitul de 7% și atunci nu putem să plătim acele salarii, pensii și celelalte cheltuieli pe care ni le-am propus”.

„Este foarte important ca, în paralel cu acest control de la Ministerul Finanțelor, ministerele de resort să înceapă să reducă cheltuielile de funcționare, prin reorganizări, prin decizii manageriale, pentru că altfel, pe termen lung, n-avem cum să mai respectăm aceste angajamente de reducere a deficitului de la șapte la 3%”, a completat ministrul UDMR.

Cu cât au scăzut cheltuielile statului român în primele două luni ale lui 2025

Chestionat cu cât au scăzut cheltuielile statului român în aceste prime două luni, ministrul Finanțelor a replicat: „Depinde, cu ce compărăm”.

„Față de 2024, din cauza faptului că au fost două majorări salariale și două majorări de pensii, dacă comparăm aceste cheltuieli cu decembrie 2024 n-au crescut și este un lucru foarte important. Nici n-au scăzut pentru că în primele două luni încă nu sunt vizibile acele reorganizări pe care și le-au asumat și ministerele și ordonatorii principali de credite. Este obligatoriu (să scadă - n.r.), pentru că altfel nu se pot încadra în aceste limite. V-am spus, 5% la funcționare și 5% la cheltuieli de personal la majoritatea ministerelor”a mai spus Tanczos Barna..

„Unde nu am implementat aceste această regulă de 5% minus este Ministerul Educației, că acolo avem salariile profesorilor, la Ministerul Sănătății, unde au fost majorate anul trecut salariile la foarte multe categorii de angajați și acolo lucrurile trebuie păstrate așa cum sunt la Ministerul de Interne, de exemplu, că acolo e nevoie de ordine și siguranță”, a mai precizat el.

Chestionat și câți bani vor fi economisiți în urma aplicării acestui plan, planul 5% guvernamental, ministrul UDMR a spus că „anul trecut, în ordonanța pe care am aprobat-o în decembrie am înghețat sau am redus cheltuieli, am eliminat posibilitatea plății unor sume în valoare totală de 127 de miliarde de lei”.

La observația că aceasta nu este o reducere, ci oprirea unei creșteri, el a replicat: „Da reducerea înseamnă că trebuie să începi să dai afară oameni”.

„Și noi nu am spus că vom da afară oameni, ci am zis că vom reduce aceste cheltuieli, înghețând salariile pentru a asigura că le putem plăti în tot anul 2024, că pensiile le putem plăti și avem siguranța că măcar aceste sume se pot plăti mai departe. Mai departe aceste comasări și aceste reorganizări plus limitarea angajărilor în plus, plecările naturale trebuie să aducă o reducere cu 5% la fiecare ordonator principal de credite”, a adăugat el.

De asemenea, măsurile de reducere a cheltuielilor trebuie să continue până la finalul anului și chiar și în 2026, a mai subliniat Tanczos Barna.

„Trebuie să continue până în decembrie, chiar și în 2026, pentru acolo iarăși avem un angajament de reducere a deficitului. Acolo cel puțin trebuie să înghețăm iarăși creșterea cheltuielilor”, a mai spus ministrul UDMR.

Asta nu înseamnă că se îngheață salariile individuale, pentru că dacă aceeași echipă de 10 oameni vrea să aibă salarii mai mari, trebuie să crească și bugetul aferent. Dar dacă în loc de 10 oameni, prin digitalizare, de exemplu, acele servicii publice sunt oferite de nouă oameni sau de opt, este loc pentru o majorare de salarii la cei care rămân în instituție”, a conchis acesta.

Editor : Ana Petrescu