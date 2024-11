România redevine atractivă pentru cei care au părăsit-o la un moment dat. Cifrele Institutului Național de Statistică arată că, în medie, 130 de mii de oameni revin an de an în țară, după perioade petrecute în Diaspora. Argumentul lor este simplu: România s-a dezvoltat în ultima perioadă și nivelul de trai a crescut.

Raul are 55 de ani și a lucrat în Marea Britanie timp de 11 ani. În iunie a decis să se întoarcă și să se stabilească la Oradea, orașul din care provine partenera sa de viață. Vrea să se angajeze șofer profesionist.

"Ei sunt reci ca nație, ești într-o țară necunoscută, nu dau doi bani pe tine. Am pornit de la nivelul cel mai de jos, livrând, sărind pe containere, de la manager în România", povestește Raul Plevan, român întors din Marea Britanie.

La fel, Sebastian a lucrat 13 ani în construcții în Italia și Anglia. S-a întors în țară pentru a-și crește copilul.

"Nu pot să spun că este foarte ușor, mai ales că am avut câteva tentative pentru a ne întoarce înapoi. Am călcat orice orgoliu și am zis să rămânem în România", spune Sebastian Moza, român întors din Italia.

După decenii petrecute la muncă, în Vest, mulți români își văd țara cu alți ochi

"Oricât de bine te-ar vedea lumea, tot străin ești, asta e țara noastră, aici e cel mai bine!", e de părere Dragomir Murvai, român întors din Belgia.

"În ultima perioadă, 4-5 ani, se vede o schimbare foarte importantă", spune și Dacian, român stabilit în Londra.

"Putem vorbi despre o tendință de întoarcere a românilor acasă și explicațiile sunt destul de simple. Trebuie să ne uităm la statistica economică și a calității vieții în România, paritatea puterii de cumpărare e un nivel care a depășit deja Ungaria și ne apropiem de Portugalia, într-un an - doi egalăm și Polonia", spune Adrian Hatos, sociolog.

În anul 2023, s-au întors în țară peste 82 de mii de români.

Reporter/operator: Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia