Românul fenomen din Ardeal. La 105 ani citește fără ochelari, e perfect sănătos și s-a vaccinat anti-COVID

Ager la minte și perfect sănătos, cel mai bătrân om din Ardeal s-a vaccinat împotriva COVID-19. Are 105 ani, deci peste un secol de viață, dar citește fără ochelari, cântă la vioară şi e plin de speranţă. A trecut cu bine până acum peste perioada pandemiei, dar a vrut să se vaccineze ca să se bucure şi mai mult de viaţă.

Decanul de vârstă al Ardealului citește, fără ochelari, dintr-o carte despre el însuși:

„Vitalitate, eleganță, luciditate, generozitate, erudiție și o permanentă pasiune de a cânta la vioară. Acestea se pot spune despre colonelul în rezervă Rusu Iosif. S-a născut la 25 octombrie, localitatea Chiojd, comuna Ţaga, judeţul Cluj, 1915”.

De-a lungul vieţii, Iosif Rusu a ajuns de multe ori în atenţia scriitorilor. Şi de fiecare dată când citeşte acele rânduri, retrăieşte momentele scrise acolo.

A plecat în război la 25 de ani și nu a avut o viață ușoară.

„La al Doilea Război Mondial, am fost în Caucaz, am fost rănit, am avut noroc că nu am prea atacat până în aprilie '43, când a început ofensiva mare a rușilor. Numai eu am fost rănit și am venit în țară”, povestește colonelul în rezervă.

„În viață nu am fost bolnav niciodată, de nimic, cu ficatul, de ceva. Am avut 43 de ani de serviciu, dar nu am avut nicio zi de concediu medical”, spune cu mândrie Iosif Rusu.

Deși are o vârstă la care majoritatea oamenilor, dacă ar atinge-o, ar suferi de sechele neurologice, Iosif Rusu știe perfect rusă şi franceză. Iar acum învață limba engleză.

„Are o viață și a avut tot timpul o viață foarte ordonată, mănâncă mese regulate, încearcă să mănânce cât mai sănătos. Și pe noi ne surprinde în fiecare zi, are o memorie fantastică și acum încearcă tot timpul să învețe ceva nou. Îi frustrat pentru ca nu cunoaște limba engleză, tot timpul își notează cuvinte în limba engleză, încearcă sa facă legături, să vadă”, povestește Daniela Jiman, nepoată.

„M-am hotărât să mă vaccinez, ca să-i mai păzesc pe ai mei”

Starea de urgență și pandemia a fost grea pentru domnul Iosif. Toată familia a încercat să-l protejeze şi l-au ținut departe de cei dragi. Acum însă a decis să se întoarcă la viaţa de dinainte şi la recomandarea medicului de familie, a decis să se vaccineze.

A citit cu atenție apoi buletinul de vaccinare: „Dovada vaccinării este pusă la dispoziția persoane vaccinate, fie electronic, fie pe suport de hârtie”.

„M-am hotărât să mă vaccinez ca sa-i mai păzesc pe ai mei și sa prind imunitate mai multă. (Reporter: Nu v-a fost frică?) Nu...am facut și ăla, antigripal, tot așa e. Nu te doare, nu nimic, o înțepătură și gata”, explică Iosif Rusu.

Secolul de existență l-a trăit în armonie cu muzica. A fost profesor, şi mulţi dintre directorii de filarmonici și de instituții importante au fost elevii lui.

Vioara pe care o are este din 1940. Poate nu-i mai iese atât de bine mânuirea ei, dar este încurajat de pe margine: „Bine bunicule, e bine, la 105 ani să mai dai cu vioara e bine!”

„Cânt, dar până ascultă mâna asta dreaptă..., stânga mai merge!” - spune domnul Rusu.

Iosif Rusu va face a doua doză de vaccin anti-COVID pe 8 februarie.

