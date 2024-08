Scandalul abuzurilor sexuale de la SNSPA. Deca: „Sesizările care vizează fapte penale vor fi transmise direct la procurori și poliție”

Marcel Ciolacu i-a cerut Ligiei Deca să vină cu propuneri legislative privind hărțuirea sexuală în mediul universitar, după acuzațiile mai multor studente de la SNSPA împotriva profesorului Alfred Bulai și sociologului Marius Pieleanu. Ministra Educației a spus că „sesizările care vizează fapte cu caracter penal, spre exemplu hărţuirea, vor fi transmise direct la procurori şi la poliţie”. Raportul din urma auditului făcut la comisiile de etică din toate universitățile românești va fi finalizat până la începutul anului universitar, a adăugat ea.

„Cred că am fost cu toţii zguduiţi de mărturiile victimelor faptelor din cadrul universitar care au ieşit în mass media în ultima vreme. Am discutat deja, împreună cu colegii de la alte ministere şi instituţii publice, şi am decis că vom lucra împreună cu specialiştii de la Ministerul Justiţiei, de la alte ministere vizate, de la Autoritatea Naţională pentru Egalitate de Şanse în colaborare cu Consiliul Rectorilor pentru a creiona un circuit legislativ astfel încât orice sesizare să intre rapid în circuitul de analiză, indiferent de forma sa, anonimă sau neanonimă”, a afirmat Ligia Deca, la începutul ședinței de joi a Guvernului, informează News.ro.

„Începem cu o temă aflată în prim-planul vieţii publice în ultimele zile - cazurile punctuale de hărţuire sexuală din mediul universitar. Categoric că nu putem accepta asemenea situaţii şi nu va exista toleranţă pentru astfel de fapte, indiferent de numele agresorului", a subliniat prim-ministrul, în debutul reuniunii de joi de la Palatul Victoria, transmite Agerpres.

La rândul ei, ministra Educației a afirmat că sesizările care vizează fapte penale comise în mediul universitar vor fi trimise direct către organele de anchetă judiciară.

„Sesizările care vizează fapte cu caracter penal, spre exemplu hărţuirea, vor fi transmise direct la procurori şi la poliţie în urma analizei realizate acolo unse se realizează sesizarea. Vom viza de asemenea, armonizarea legislaţiei în acest domeniu pentru tot sistemul public, având în vedere că regulile privind cercetarea la locul de muncă se aplică tuturor domeniilor din societate, de aici nevoia de a ne consulta interinstituţional”, a mai spus ministra Educației.

Ea a reamintit că este în desfășurare un audit al comisiilor de etică din toate universităţile din România, iar până la începerea anului universitar va exista un raport privind modul în care au fost înregistrate, analizate şi soluţionate sesizările privind încălcarea eticii şi deontologiei universitare.

Poliţia Capitalei a deschis un dosar penal ce vizează folosirea funcţiei în scop sexual în cazul profesorului Alfred Bulai. Potrivit unei investigaţii jurnalistice realizate de site-ul Snoop, Alfred Bulai, profesor la SNSPA, ar fi hărţuit sexual mai multe studente. De asemenea, zece persoane - posibil martori sau victime ale sociologului Alfred Bulai - au trimis mailuri la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, după ce procurorii le-au îndemnat pe studentele de la SNSPA care au fost victime ale profesorului să ia legătura cu anchetatorii.

Noi acuzații au apărut și la adresa profesorului de la SNSPA, sociologul Marius Pieleanu, despre care mai multe foste studente spun că le-ar fi abuzat sexual. Una dintre acestea a scris pe Facebook că a fost hărţuită și că se temea că nu va intra în examenul de licență deoarece ar fi refuzat avansurile acestui profesor.

