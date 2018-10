Tatăl unei victime din Colectiv: „Uneori îți vine să râzi, uneori îți vine să te duci peste instituție să-i dai foc”

Eugen Iancu, tatăl lui Alexandru, care a pierit în incendiul de la Colectiv, a povestit, la trei ani de la tragedie, despre momentele grele prin care a trecut înainte de moartea fiului său, dar și despre modul deficitar în care a fost gestionată situația de autoritățile din România.

Alexandru Mihai Iancu, un tânăr de 22 de ani, a murit pe 21 noiembrie 2015, după ce s-a luptat pentru viața lui, la Spitalul „Sf. Ioan” din București. El s-a stins conectat la aparatele care-l ajutau să respire, având grave arsuri la nivelul căilor respiratorii. Tatăl lui a povestit, pentru Digi24, câtă pasiune a pus tânărul în evenimentele din viața lui și motivele pentru care tânărul era demn de admirație

„E cea mai mare tragedie cel puțîn din ultimii 25 de ani. Să vezi că după 3 ani schimbările sunt minime e mai dureros decât pierderea suferită iniţial.



Acolo au murit tineri care au apreciat muzică. Când am vrut să dăm un nume, ne-am gândit ce să facem la locul evenimentului. Un concert mare nu puteam face. Un concert mic, dar la ce se putea cânta? Nu poți veni cu tobele, pianul, poți veni cu chitară. De aici, Marşul Chitarelor. Au fost și anul trecut”, spune Eugen Iancu.



Despre Alexandru, tatăl lui a povestit că „era îndrăgostit de chitară”.

„Nu a vrut să dea la facultate din cauza chitarei. A considerat că facultatea e timp pierdut, pentru că era important ca fiecare ceas să-l petreacă cu chitara în mâna. Din păcate, la terminarea facultății s-a terminat și firul vieţii lui”, precizează bărbatul.



Despre probleme de sănătate ale fiului său, Eugen Iancu a povestit că „avea trei degete arse”.

„În afară de problemele respiratorii, asta era singură problemă reală. Le-a spus medicilor să nu-i taie degetele. Da, pentru că pentru el, a trăi fără să cânte, părea imposibil. Poate aşa a vrut cineva. Sper să cânte pe alte tărâmuri, să-și îndeplinească visul”, spune bărbatul.



„Să va spun o poveste despre Alexandru. A terminat liceu uman, n-a făcut nicio oră de matematică. Când trebuia să dea la facultatea, trebuia să aleagă între Jurnalism și ASE. L-am dus la Jurnalism, a văzut clădirea cumplită, a ajuns în ASE și a spus: asta fac. În primul an, a avut 3 examene de matematică, pe care le-a picat. A pierdut bani, tot. În acel moment, știam că există corupție peste tot, și am spus: ce ar fi dacă ți-am cumpără cele 3 examene. S-a uitat la mine: Ce ai zis, eu n-o să fac niciodată așa ceva. A învățat singur și a luat la matematică. Îmi va rămâne mereu în minte asta, privirea din acea clipă, că n-o să facă niciodată asta”, povestește Eugen Iancu.



„E prima infecție confirmată pe 2 și a murit cu 5 bacterii nosocomiale. Am avut discuțîi serioase cu medici din România și am fost la discuțîi cu profesori universitari, specialiști în arsuri și din Europa. Cei din afară mi-au spus toți: malpraxis, pentru că un copil cu arsuri declarate de 28%, în realitate nu știm cât, dar privind dosarele celor care au plecat în străînătate unde scria 50 și în realitate aveau 35. La noi s-au umflat cifrele. A fost o greşeala. N-o pun pe seama medicilor. Îi acuz că n-au avut curaj să iasă în față, după ce i-au stabilizat și să spună: nu e adev, în realitate nu avem de toate, dacă ii ții în spital mor. Rolul medicului e să salveze viaţa, nu să muncească 3 zile nedormind. Pentru că atunci doar Dumnezeu îi poate ajută pe pacienți”, afirmă tatăl lui Alexandru.



„Vreau să-l văd pe cel de la DSP care a spus că la Sfântul Ioan nu sunt bacterii. Pe manager îl pot înțelege, vrea să-și ascundă gunoiul, dar pe cel care vine în control, îl vreau în pușcărie.”

„Nu există dosarul intervenției din acea noapte, care a fost o catastrofă. Și nu există dosarul spitalelor, unde au murit 36 de copii. Conducerea Ministerului Sănătății declara că avem de toate, a blocat plecarea, pentru că sâmbătă dimineața era dispoziție clară: nimeni nu e transportabil”, își amintește bărbatul.



„Uneori îți vine să râzi, uneori să le dai cu ceva în cap, să te duci peste procurorul-șef, peste instituție, să-i dai foc. Oriunde în lume, fără justiție nu poți face ordine. Nu ai justiție, ai dezastrul pe care îl avem în țară. Principala entitate coruptă e justiția. Când o să facem ordine în justiție, nu cum se dorește acum, pentru acum se dorește doar schimbarea puterii asupra justiției. Când vom avea procurori și judecători independenți, vom avea o curățenie în toate domeniile”, spune Eugen Iancu.

