Un bărbat beat și-a rupt piciorul fugind din carantină, unde fusese adus după ce a ieșit din izolare și s-a dus să se certe cu soacra

Un bărbat în vârstă de 35 de ani din Piatra Neamț, aflat într-un centru de carantină, și-a rupt piciorul după ce s-a aruncat pe geam, informează Ziar Piatra Neamț.

Potrivit autorităților, bărbatul se afla în autoizolare din data de 18 martie, dar a ieșit ieri și a consumat alcool, apoi mers la soacra sa acasă pentru a face scandal. Femeia a sesizat poliția, iar bărbatul a fost ridicat și dus într-un centru de carantină. La scurt timp, acesta a sărit pe geam.

„Barbat de 35 de ani, din Piatra Neamt, de etnie roma se afla in autoizolare din 18 martie. A iesit astazi, a consumat alcool, pe fondul acestui consum s-a dus la soacra sa acasa pentru a genera scandal. Aceasta a sesizat in mod direct autoritatile, iar barbatul a fost dus in centrul de carantina. In urma cu putin timp acesta s-a aruncat de la etajul 1 al centrului. Barbatul are fractura deschisa la picior, si cu o stare generala buna.”, se arată într-o informare transmisă pe canalul de comunicare al Instituției Prefectului Neamț cu date de la IPJ Neamț, citată de presa locală.

Editor web: V.M.