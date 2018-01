Un bărbat din Câmpulung își vinde casa pe 100.000 de Biblii

Un bărbat din Câmpulung Moldovenesc, care locuiește de mai mulți ani în Spania, a anunțat că își vinde casa cu două etaje, străjuită la intrare de doi soldați romani din piatră, în schimbul a 100.000 de Biblii, relatează Monitorul de Suceava.

Bărbatul a pus două bannere mari pe imobilul pe care intenționează să îl vândă: unul pe care anunță că este dispus să dea casa celui care îi oferă cărțile sfinte, iar altul pe care „propovăduiește” a doua venire a lui Isus Hristos.

Contactat telefonic de Monitorul de Suceava pentru a afla ce l-a determinat să dea casa la schimb pe 100.000 de Biblii, Abel Viorel Cipeliuc Varvaroi a spus că acest demers „este doar o mică parte din ceea ce am eu pe inimă să fac”. Plecat la muncă în Spania de peste 21 de ani, câmpulungeanul a povestit că vrea să renunţe la casă pentru a putea să facă rost de biblii pe care ar urma să le ducă, într-o acţiune de misionariat, în ţări din Africa, dar şi în alte ţări „unde încă este foame de cuvântul lui Dumnezeu”.

„Am pus acest anunţ pentru că eu consider că revenirea Domnului Isus Hristos e foarte aproape, iar bunurile, casa mea, nu mai au nici o valoare. Am înţeles din profeţii că Domnul Hristos revine foarte curând. Aşa cum s-a profeţit când trebuia să se nască domnul Hristos, şi au ştiut doar trei magi care au citit din profeţii, şi s-au dus la împăratul Irod şi au întrebat unde este împăratul de curând născut, aşa este scris şi în Daniel şi Apocalipsa în timpurile în care trăim. Şi am înţeles că în foarte scurt timp revine Domnul Hristos. Deci problema este foarte, foarte serioasă”, a povestit bărbatul din Câmpulung Moldovenesc.

Câmpulungeanul spune că a primit deja mai multe telefoane din partea unor persoane interesate de casă, dar încă nu a ajuns la o înţelegere cu acestea. Şi asta pentru că cei care vor să facă schimbul trebuie să ştie că în mod obligatoriu Bibliile trebuie să conţină şi Vechiul şi Noul Testament, dar şi să fie în engleză sau franceză. Abel Viorel Cipeliuc Varvaroi ne-a declarat că ar accepta să dea casa şi dacă va veni cineva cu mai puţin de 100.000 de biblii. „Eu vreau să-l ajut pe client, dar Biblia trebuie să fie completă. O Biblie se vinde şi la mai puţin de un euro. Iar la numărul de Biblii pe care îl cer un potenţial client este liber să caute şi să se intereseze de unde ar putea să găsească cea mai bună ofertă. De asemenea, am cerut Biblii în engleză şi franceză, dar dacă există cineva care mai are şi nişte Biblii în română sau altă limbă le voi primi, pentru că vreau să-l ajut”, a explicat bărbatul.

Citește mai multe aici