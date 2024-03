Inconștiență fără limite în satul din Dolj care stă pe o pungă de gaz. În timpul măsurătorilor, anchetatorii au găsit în curtea unui localnic o instalație improvizată de captare a gazului din sol. Bărbatul reușea, astfel, să-și încălzească locuința și scăpa și de facturi, fără să se gândească o clipă la pericolul la care se expunea.

Elena Alexandru, jurnalist Digi24: La fiecare locuință, autoritățile au luat decizia să pună aceste afișe în care anunță că există pericol de explozie.

Măsurătorile pompierilor au continuat în fiecare gospodărie din localitate. Așa a fost găsit sistemul improvizat de unul dintre săteni. Cu gândul să scape de costurile cu încălzirea, bărbatul nu s-a gândit la riscuri.

Elena Alexandru, jurnalist Digi24: La bucătăria acestei locuințe, pompierii au descoperit o instalație improvizată cu ajutorul căreia proprietarul acestei case alimenta aragazul, dar și o sobă.

Marian Costea, inspector ISU Dolj: „La una dintre locații avem un puț forat, din ce ne-am dat seama, iar la cealaltă am găsit un fel de instalație improvizată, o țeavă, unde am găsit și acolo mici scăpări de gaz. Totul s-a izolat, s-a balizat, a rămas sub supraveghere, totul se monitorizează”.

7 gospodării au fost până acum evacuate, după ce autoritățile au găsit concentrații mari de gaze, chiar și de 100%.

-„Oamenii ne fac atenți, cică să avem grijă, să aerisim camerele când facem focul, când facem cutare, dar gazul se întinde”.

- „Ne e un pic frică, dar ce să facem? Asta e!”

ISU va continua să măsoare concentrațiile de gaz metan și în zilele următoare. Specialiști în astfel de probleme sunt așteptați în zonă, pentru a extrage gazul din sol.

Editor : A.C.