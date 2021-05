Unii români s-au grăbit și au renunțat încă de astăzi la masca de protecție. „Cred că relaxarea trebuia făcută mult mai demult”

Decizia de a renunța la mască în spațiile exterioare și eliminarea restricțiilor de noapte, anunțate joi seară de președintele Klaus Iohannis, erau două dintre cele mai așteptate vești în ultima perioadă. Unii dintre români s-au grăbit și au renunțat încă de astăzi la mască, iar alții susțin că decizia a fost luată mult prea repede.



-Nu știu în ce măsura ne ajută sau nu ne ajută. Ideea este că fiecare în continuare trebuie să fim foarte precauți și încă exista virusul, încă există problema, chiar dacă vom fi relaxați va trebui să fim foarte grijulii

-Am părerea că cei care nu vor purta, sunt cei care nu au crezut și în continuare nu cred. Eu stiu că greu, eu sunt vaccinată, nu am avut boala asta, dar am să port în continuare.

-E o treabă excelentă! Normal că ne-am săturat să nu putem să mai respirăm, să nu putem să ne mai simțim în largul nostru. Să te uiți după poliței stai să nu mă amendeze. Fumezi o țigară stai că uite se ia de mine... E ceva normal.

- Văd că de azi nu mai purtați mască. Să știți că am făcut toate vaccinurile. Uitați...

- Dar azi masca încă e obligatorie pe stradă.

- Știu! Dacă vreți mă întorc să o iau că o am în mașină.

-Cum e de mâine? Vă bucurați, gata?

-Da, normal că ne bucurăm, dar totuși eu zic că e prea devreme.

- De ce? Nu se știe până la urmă că nu a dispărut.

-Eu sper să nu fie o măsură prea repede luată, asta după părerea mea, eu sunt vaccinată, dar, din punctul meu de vedere, mi se pare că se grăbesc un pic lucrurile, dar nah... speranța noastră e să fie bine.

-Eu vad o relaxare destul de bună pentru că am văzut că oamenii se vaccinează și ar fi momentul. Cel mai greu mi-a fost să port masca și la școală, și în spațiile publice.

-Cred că relaxarea trebuia făcută mult mai demult...

-Le consider binevenite, trebuiau luate mai din timp, însă nu e târziu nici acuma.

-Ar fi bine să fie treaba asta așa pentru că lumea s-ar mai relaxa, ar mai ieși le aer. E vară de acuma, suntem bătrâni, ieșim într-un parc, de acuma e și cald, stai și cu masca la gură, e cam incomod.

-Asta e o chestie, eu oricum nu o cred dar în fine... Virusul nu circulă și după ora 10 noaptea până la 5 dimineața? Dar în fine...

-Eu o să o port pentru că îs bolnavă și îmi este frică vreau să mă protejez.

Editor : A.P.