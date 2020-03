VIDEO. Povestea emoționantă a tânărului din Iași care a plecat călare să-şi vadă soţia la maternitate: „N-am avut bani de taxi”

Tânărul de 22 de ani surprins călare, miercuri, pe străzile din Iași este una impresionantă. Sergiu Ion Ciobotariu are două fetițe, iar în urmă cu două zile a devenit tatăl unui băiat. Provine din Răducăneni, localitate aflată la aproape 50 de kilometri de Iași, dar locuiește într-o zonă de la marginea orașului. S-a născut într-o familie săracă, dar cu ajutorul calului său reușește totuși, cu greu, să aibă grijă de familia lui.

Bărbatul locuiește la marginea Iașului, o zonă căreia oamenii îi spun „cartierul Dallas”, într-o locuință sărăcăcioasă, dar muncește ca să-și facă o cameră nouă, în care să trăiască împreună, cinci suflete, în condiții mai bune. A ridicat o parte din pereți, dar mai are mult de lucru.

Despre întâmplarea care l-a făcut cunoscut în toată țara spune că inițial a vrut să meargă cu tramvaiul la maternitate, dar din cauză că transportul public a fost oprit, s-a întors acasă și a luat calul.

„Am încercat să iau un tramvai. Nu m-au lăsat. Nu am avut bani să iau un taxi. M-am întors acasă și m-am urcat pe cal. Prima data m-a oprit un echipaj de Poliție. I-a fost milă de mine și m-au lăsat să plec. Pe urmă m-a oprit un echipaj de la Poliția Locală. Au râs de mine, m-au luat la mișto. Mai apoi m-a mai oprit un echipaj, au fost de treabă. Nu m-au amendat. Au înțeles că am o urgență și nu am avut altă variantă”, a spus Sergiu, pentru BZI.

„În fiecare zi plec la muncă cu calul… Fac cam 30 de lei pe zi, nu mai mult. Când am aflat că a născut, am mers să-i duc de mâncare”, a mai spus el.

„Tot ce fac, fac pentru copii. Am trei acum, am nevoie de o casă. Trăim greu, dar nu avem ce face… muncesc cât pot”, a mai spus tânărul.

Ce s-a întâmplat cu calul cât tânărul s-a aflat în maternitate? A păscut iarba din jurul spitalului, potrivit unei fotografii publicate de un ieșean pe Facebook.