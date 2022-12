VIDEO Se plâng că nu pot plăti facturile la utilități, dar fac achiziții de lux. Pe ce aruncă unii primari banii publici

Duplicitate revoltătoare a primarilor: se plâng că nu mai pot plăti facturile la utilități, asta după ce au mărit salariile cât de mult au putut, iar acum irosesc banii care le-au mai rămas în buget. Stilouri, agende, pixuri, calendare, toate la suprapreț. Orice, doar să cheltuiască fondurile.

O boxă portabilă de 1300 de lei și o mașină de fum de peste 500 de lei. Era nevoie de această investiție, spune primarul din Motru, județul Gorj, pentru evenimentele culturale din oraș. Mai mult decât atât, primăria mai dă din buget peste 30 de mii de lei pentru pixuri, agende și calendare. Suma este mică, se apără primarul. Au fost ani în care a plătit chiar și 70 de mii de lei.

Cosmin Morega - primarul municipiului Motru: Un bun manager asta face.

- Dumneavoastră aveți agendă din lotul de anul trecut?

- Da, am și o agendă din lotul de anul trecut.

- E plină de informații?

- În principiu, da, asta este una mai veche și pe cealaltă o am în partea cealaltă.

- Haideți să o răsfoim să vedem cât de mult e scris.

- Am foarte multe, vorbesc foarte serios.

- Haideți, desfaceți-o dumneavoastră.

- N-o am aici la îndemână, dar o am în mașină pe cea care o am de teren și pe una care o am de birou.

- Pe asta o țineți de design?

- Aceasta este o agendă din 2015 - 2016, este altceva.

Localnicii spun că investiția este una nejustificată.

- O boxă portabilă, la ce credeți că folosește primăriei?

- Eu nu sunt de acord să arunce banii pe fereastră. Nu sunt de acord cu astfel de achiziții.

-Să dea din buric. Mă scuzați, dar asta e realitatea. Din păcate asta e realitatea și e tristă.

-Cu atâta criză, să cumperi ce nu trebuie, n-ar trebui să facă. Dacă consilierii dumnealor cred că e bine venit, s-o facă, dar pe criza asta, n-aș crede să poată face așa ceva. Să se gândească mai întâi la oameni, la copii și după aia să se gândească și la dumnealor.

O altă primărie din județ, aceleași obiceiuri. Pentru 4 stilouri, primăria Tismana dă din buget 500 de lei. Iar pentru agende, pixuri și calendare vor fi investiți peste 9 mii de lei. Atunci când vine vorba de pachetele de Crăciun, primăria nu se uită la bani. Peste 55 de mii de lei vor fi investiți. Edilul a refuzat să ne spună la ce folosesc toate aceste achiziții.

Petre Remetea - primarul orașului Tismana: Nu sunt aranjat, dacă mă sunați înainte. Nebărbierit. Nu ies așa în presă.

- Când vorbim de bani publici, vorbim de banul cetățeanului.

- Cu tot respectul pe care vi-l port.

- Deci nu vreți să-mi spuneți? Văd că achiziționați agende și pixuri de peste 9.000 de lei, așa apare în programul electronic.

- Da, da, doamnă.

- Mă lăsați în birou singură?

- Nu, eu aveam un domn.

Până la urmă, am fost primiți în birou de administratorul public al orașului. Spune că agendele și pixurile ajung inclusiv la Guvern, în semn de mulțumire pentru colaborarea de peste an.

Gabriel Giorgi - administrator public al orașului Tismana: Este o tradiție care s-a încetățenit și nu știu dacă există vreo instituție publică, întreprindere publică sau agent privat care să nu facă acest lucru în această perioadă.

- Dumneavoastră ați primit vreodată?

- Nu, deocamdată nu.

- Dar știți că sunt cumpărate din bani publici?

- Din banii mei, că de aia și plătim.

- E normal?

- Eu cred că nu e.

În orașul Tismana vor apărea și 50 de bănci noi. 650 de lei plătește primăria pentru o singură bucată.

