VIRAL. Mașină filmată în trafic, în București: „Bă, ești nebun la cap?! Ca-n India!”

Un bucureștean a fost surprins în trafic cu un europalet cu cărămidă prins în chingi pe un portbagaj improvizat pe plafonul maşinii. Filmarea a devenit virală.

Iată şi comentariul celor care filmează, de la bordul unui alt vehicul, mașina cu „etaj”:

- Nu-i adevărat, băi! Nu-mi vine să cred așa ceva! Băi, nu-i adevărat! O să-i bubuie și geamurile, o să-i bubuie tot! Ia uitați-vă și voi! Hal de șoferie! Bă, ești nebun la cap?! Ca-n India! La prima frână îi cade ăla de acolo. Ia uitați-vă ce panarame de chingi. Na, mă, na! Dacă ați pomenit.... Dă-i și tu un claxon! Las-o dracu, cade jos. Ia uite ce portbagaj are!”

Șoferul român care și-a făcut ucenicia pe bătrânele Dacii a trecut la nivelul următor. Obișnuiți să care pe portbagajul plafonului de la butelii, mobilier, saci cu cartofi și porci sacrificați până la lemne de foc, nostalgicii șoferi și-au păstrat obiceiurile și la volanul mașinilor de producție mai recentă.

Dincolo de comicul aparent al situaţiei, stă însă o realitate deloc plăcută.

Sociolog: E un eșec al statului; când ne ducem în altă țară nu facem așa

E inconştienţă, India s-a mutat la noi, cum spunea și în filmare, a comentat la Digi24 sociologul Gelu Duminică. El crede că astfel de scene și atitudini arată un eșec al instituțiilor statului.

„Am văzut atâtea cărându-se cu mașinile, Dumnezeule, am văzut scânduri de 8 metri, care atârnau în toate părțile, am văzut bare de fier, butoaie, tot felul de chestii. Păi dacă omul avea nevoie de cărămizi! Ce să facem acum? Adică s-a apucat de construit, a văzut că îi mai trebuiau 13-14 cărămizi, ăștia nu le dădeau la bucată, să le bage în spate, dădeau la europalet și-a zis: iau și mai ieftin dacă iau europalet! A făcut omul o investiție, era la promoție, ete, l-a luat, l-a pus deasupra, gata, de ce să mai dea 30 de lei la transport? Dacă omul așa s-a simțit bine! Să vadă lumea că are cărămizi. Unii sunt cu scaune la cap, alții sunt cu cărămizi la cap”, a comentat glumind sociologul.

„E o inconștiență, gândiți-vă la un viraj sau la o alunecare a mașinii pe perioada asta, în care se poate întâmpla. Dacă am conștientiza asta, n-am mai face o mulțime de lucruri, adică nu ne-am urca, dau un exemplu, băuți la volan; nu ne-am urca în mașini care mai au puțin și cad cu totul, mai au puțin și se deșiră pe stradă și câte nu am face, dacă am conștientiza! Însă e chestia asta: mie nu mi se poate întâmpla! Umană, la urma urmei, combinată cu o doză de șmecherie, așa, o descurcăreală: românul nu fură, se descurcă; nu face tot felul de potlogării, se descurcă; nu face tot felul de mizerii, se descurcă! La noi, toate chestiuțele astea care nu au legătură cu lumea civilizată e descurcăreală”, a explicat sociologul.

Pe de altă parte, dacă mergem într-o altă țară, civilizată, nu mai suntem tentați de un astfel de comportament, pentru că acolo statul funcționează. „Aici e vorba de eșecul statului, pentru că în mod normal, chestiuni de genul acesta ar fi trebuit să fie penalizate în secunda 2, pentru că pe lângă pericolul l-a care s-a expus chiar șoferul - închipuiți-vă ce greutate avea deasupra, ferească Dumnezeu! -, închipuiți-vă că la un moment dat cărămizile acelea s-ar fi deșirat pe stradă, în fața altor mașini, se pot întâmpla tot felul de chestiuni și omul era un pericol public, într-adevăr, însă acolo statul trebuia să funcționeze. Acolo unde funcționează statul, românismele astea, descurcăreala românească nu mai merge! Pentru că omul nu mai face și nu mai face pentru că știe că statul, prin reprezentanții săi, îl sancționează.

Educația nu se face numai cu mergem la școală și învățăm știu eu ce. Se face inclusiv prin puterea legii, legi care sunt până la urmă create pentru a avea o pace socială, un mod de comunitate, valori, atitudini și comportament, care de multe ori trebuie impuse hai să nu zicem cu parul, cum zicea Kiseleff, ci cu tăria și spiritul legii. Că la noi polițiștii văd mai degrabă pe ăla din piață care vinde trei legături și nu-l vede pe ăla cu petarde: Ce să-i fac? Adică cine e de vină? Ăla care vinde petarde? E și ăla de vină, dar nu e mai de vină decât ăla pe care eu îl plătesc ca să mă păzească de ăștia care vând tot felul de lucruri interzise. În toate piețele am văzut tarabe mari, pline cu petarde de toate națiile, la vedere. Cum Dumnezeu se poate? Adică dacă eu mă duc să vând ceva ilegal în piață pot? Răspunsul este da, dacă ung unde trebuie, fac ce trebuie. La noi de-asta se întâmplă toate mizeriile astea: statul a eșuat, instituțiile statului, din păcate, sunt eșuate și de-aici avem tot felul de chestii de genul ăsta, care pot părea amuzante. Sunt amuzante, dar în același timp, în momentul în care se întâmplă o nenorocire, nu mai e amuzant”, a conchis sociologul Gelu Duminică.

Editor: Luana Păvălucă