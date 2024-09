Profesorul de economie, Cristian Păun, a vorbit joi la Interviurile Digi24.ro despre recenta amnistie fiscală adoptată de către Guvern. Profesorul consideră că această măsură este o recunoaștere a situației proaste în care se află economia României.

Cristian Păun: Pentru mediul de afaceri din România, ultima perioadă a însemnat creșteri de taxe, reîncadrare a firmelor la alte tipuri de taxe. Am văzut niște schimbări fiscale semnificative care au generat o presiune foarte mare pe mediu de afaceri, mai ales pe IMM-uri. Dovadă sunt insolvențele din ultima perioadă care sunt la un nivel record comparativ cu ceea ce am văzut în ultimii. Să știți că am văzut recordul față de anii anteriori, adică ne aflăm la un vârf foarte puternic în ce privește aceste insolvențe.

Profesorul de economie consideră că prin măsura de amnistie fiscală, statul recunoaște situația dificilă din mediul economic și încearcă să ofere un stimulent financiar companiilor, care, în multe cazuri au ales soluția intrării în insolvență. Din păcate, adaugă economistul, s-ar putea să fie prea târziu.

„Statul încearcă să facă un control al pagubelor, dar situația nu este deloc una roz. Statul s-ar putea să facă prea târziu acest pas și s-ar putea să-l facă degeaba. Vedem că economia nu merge bine deloc. Mediul privat contribuie tot mai puțin și tot mai palid. Se vede din datele pe care le publică INS. Ceea ce se întâmplă astăzi este o recunoaștere a faptului că situația nu merge bine în România. Adică e clar că statul vede cifrele și vede că nu prea mai încasează. Firmele mai degrabă își declară insolvența decât să mai plătească ceva statului român, sufocate fiind de aceste măsuri, din punctul meu de vedere, prost gândite. Adică încearcă statul cumva să facă un control al pagubelor”, afirmă profesorul universitar Cristian Păun.

De asemenea, profesorul a punctat că economia nu merge bine: Prin această situație, spunând da, domnule, uite, vă mai păsuiesc, vă mai tai niște penalități și dobânzi, dar măcar încercați să rămâneți în viață și să vă plătiți în continuare inclusiv taxele către statul român. Dar, repet, situația nu e, nu e una roz, pentru că statul român s-ar putea să facă prea târziu acest pas și s-ar putea să-l facă degeaba. Adică el trebuia cumva să gândească mult mai mult, mai bine toată situația asta fiscală aplicată IMM-urilor și nu ceea ce vedem astăzi pe partea cealaltă, evident că este și o reflectare a faptului că nu merge bine economia. Deci economia românească, în ciuda mesajelor triumfaliste pe care le vedem de la Palatul Victoria, este o economie care da, crește PIB-ul în România, dar se află într-o situație mai mult decât dificilă.

”Culegem roadele unei politici fiscale prost setată”

„Producția industrială, industria de prelucrarea are mari probleme astăzi în România. Se vede din datele pe care le publică lunar Institutul Național de Statistică. Suntem într-o pantă descendentă a producției industriale, a valorii adăugate de către sectorul prelucrător din România. Ne-a mai lovit și seceta care complică și mai tare problema pentru acele IMM-uri din agricultură. Deci astăzi culegem roadele unei politici fiscale prost setată. Noi am spus tot timpul, domnule, nu-i momentul acuma să creșteți fiscalitatea pe sectorul IMM-urilor, având în vedere efectele pandemiei, efectele crizei energetice și a altor probleme din regiune, războiul și etc.”

Păun a mai adăugat: Eu zic că este van această măsură prin care statul încearcă în disperare să mai salveze câte ceva, pentru că situația va continua, adică se adâncește încet-încet. România este într-o situație foarte complexă și cu greu mai poți să ieși din din aceste situații, dacă nu ești foarte atent cât de gravă este situația.

Alexandru Rotaru: Cât de gravă este situația?

Cristian Păun: Păi, dacă ne uităm la nivelul insolvențelor, este foarte gravă, pentru că antreprenoriatul este o resursă extraordinară pentru o națiune. Dacă dezvoltarea țării tale nu se bazează pe antreprenoriatul juvenil, antreprenoriatul mic și la început de drum, ai o problemă cu dezvoltarea. Antreprenoriatul trebuie crescut, el trebuie foarte bine îngrijit, astfel încât în situația în care tu dai faliment cu afacerea ta, din faptul că statul a venit și te-a cocoșat cu niște taxe aberante în fazele de început ale afacerii tale, când încă ești mic, ești vulnerabil, îți cauți piață, îți definești produsul, te conectezi la marile lanțuri de distribuție și de valoare în economie, dai faliment.

Cumva, greu te mai întorci la antreprenoriat, pentru că îți dai seama că viitorul tău ca antreprenor depinde de foarte mulți factori exogeni afacerii tale, pe care foarte greu îi poți prezice, e foarte greu să îi poți include în calcul. Dai de un mediu din acesta politic, instituțional și foarte, foarte ostil, cu mediu de afaceri care nu-i înțelege cu adevărat rolul.

