Serviciul de Telecomunicații Speciale a organizat „centre de intervenție” în fiecare județ pentru a asigura suportul tehnic în cazul în care apar probleme cu tabletele distribuite și care vor fi folosite la alegerile din 9 iunie, au declarat, marți, reprezentații STS la Interviurile Digi24.ro.

Cătălin Chirca, purtătorul de cuvânt al STS și Laurențiu Ilinca, coordonatorul centrului de suport tehnic al STS au vorbit la Interviurile Digi24.ro despre cum se vor desfășura a alegerile din 9 iunie și au enumerat măsurile luate, astfel încât nimic să nu pericliteze desfășurarea votului.





Laurențiu Ilinca, coordonator Centru de suport tehnic al STS: Tableta funcționează ca un telefon mobil, are o baterie și chiar dacă se oprește curentul, este pregătită să funcționeze în continuare. Are o cartelă SIM și se poate face interogarea persoanelor în continuare, pentru perioada până la care se va remedia problema. Noi estimăm că eventualele probleme care pot apărea nu vor dura mai mult de o oră.



De asemenea, reprezentații Serviciului de Telecomunicații Speciale au vorbit și despre măsurile de rezervă luate în cazul în care apar probleme: În centrele de intervenție noi avem pregătite chiar și niște baterii suplimentare. În momentul în care apare o astfel de disfuncționalitate, președintele secției sună în centrul de preluare a apelurilor și trimitem rapid centrul de intervenție pentru a asigura, în continuare, procesul.



Alexandru Rotaru: STS va avea echipe mobile care vor asigura buna desfășurare a procesului electoral?



Laurențiu Ilinca: În fiecare județ există centre de intervenție care asigură suportul tehnic. În momentul în care tableta se defectează, în maximum 30 de minute noi suntem obligați să intervenim să rezolvăm problema.



Cu detalii suplimentare a venit și Cătălin Chirca, purtătorul de cuvânt al STS: Avem aceste echipe tehnice cu care împânzim toată țara, atfel încât să putem organiza un răspuns prompt la orice nevoie are operatorul de tabletă dintr-o secție de votare.





Editor : Alexandru Rotaru