SUA anunță că scutul de la Deveselu va fi întărit. Va deveni mult mai puternic și mai capabil să depisteze rachetele inamicilor

Statele Unite au anunțat că scutul de la Deveselu va fi întărit, după ce Pentagonul a inițiat un proiect de lege care a fost dat spre aprobare la Parlament. Investițiile la scut vor fi făcute începând de anul viitor.

Este vorba despre un document avansat de oficialii de la Pentagon care vor întârirea protecției pe Flancul Estic al NATO. Aceștia vor să facă o serie de modificări la scutul de la Deveselu, iar acesta va deveni mult mai puternic și mai capabil să depisteze rachetele inamicilor.

Scutul a fost inaugurat în urmă cu șapte ani, însă tehnologia din domeniu a avansat mult. Acesta are un radar antibalistic și are operaționale 24 de rachete. Cele două elemente reușesc împreună să neutralizeze rachetele care s-ar îndrepta spre România. Practic, radarul este cel care depistează muniția inamicului și în momentul în care le este identificată traiectoria sunt lansate rachetele care au o viteză uriașă și pot le distruge în aer înainte ca ele să își atingă ținta. În plus, are și un sistem de comunicații.

Americanii spun însă că scutul are nevoie de îmbunătățiri. În primul rând, rachetele vor fi înlocuite cu unele de ultimă generație, capabile să neutralizeze mai multe tipuri de muniție, comparativ cu cele de acum.

În al doilea rând, senzorii de detecție vor fi îmbunătățiți și, de asemenea, instalațiile fizice vor fi și ele întărite.

Modificări similare vor fi făcute și la scutul din Polonia.

