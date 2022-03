SUA vor trimite Ucrainei 100 de drone kamikaze. Acestea pot lovi de la distanţă trupele ruse

Statele Unite ale Americii vor trimite Ucrainei 100 de drone kamikaze de tip Switchblade în cadrul ajutorului militar suplimentar de 800 de milioane de dolari, anunţat de către preşedintele Joe Biden, informează Politico.

Switchblade este o aşa-numită „dronă hoinară” sau dronă kamikaze, care poate sta în aer până la 30 de minute deasupra unei anumite zone, până când este direcţionată să atace o ţintă anume, de către un operator care dirijează aparatul de la distanţă.

Drona kamikaze este lansată cu ajutorul unui tub, asemenea unui proiectil de artilerie. Switchblade are un sistem de ghidare prin GPS în timp real. Drona, încărcată cu exploziv, este proiectată să intre direct în ţinta vizată şi să o distrugă.

Modelele mai mici ale acestei drone cântăresc aproximativ 3 kilograme şi încap într-un rucsac. Modelele mai mari cântăresc în jur de 30 de kilograme şi sunt eficiente inclusiv împotriva blindatelor.

În plus, dronele americane sunt mult mai rapide decât cele turceşti Bayrakatar (folosite deja de ucraineni în cele trei săpătmâni de război) şi pot evita mai uşor sistemele de apărare antiaeriană ruseşti, precizează NBC News.

Politico notează că acordarea de SUA către Ucraina a unor astfel de arme reprezintă intrarea într-o nouă etapă a înarmării rezistenţei ucrainene în faţa invadatorilor ruşi, după ce administraţia americană a trimis, până în prezent, rachete antitanc de ultimă generaţie Javelin şi rachete antiaeriene portabile Stinger.

Preşedintele american Joe Biden a anunțat că SUA trimit un ajutor militar suplimentar în valoare de 800 de milioane de dolari pentru Ucraina, care include drone şi sisteme antiaeriene, informează Reuters.

Lista de arme furnizate Ucrainei mai include 10.000 de rachete antitanc, 800 de rachete antiaeriene şi mii de arme de asalt, conform ABC News.

In a White House list of weapons being sent to Ukraine as part of a new $800 million military support package announced by President Joe Biden Wednesday -- among nearly 10,000 anti-armor weapons, 800 anti-aircraft Stinger systems, and thousands of rifles -- appeared 100 "tactical unmanned aerial systems."

Prin noul pachet, care pe lângă rachete antitanc şi antiaeriene include şi drone kamikaze, suma totală alocată într-o săptămână pentru a sprijini armata ucraineană în faţa invaziei ruse ajunge la valoarea de un miliard de dolari, potrivit preşedintelui SUA, Joe Biden.

Editor : Mihnea Lazăr