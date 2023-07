Superluna din această seară este cel mai mare și mai strălucitor fenomen astronomic din 2023

Prima dintre cele patru așa-numite „Superluni” din 2023 va apărea în seara de luni, 3 iulie, și va fi unul dintre cele mai mari și strălucitoare fenomene astronomice din acest an, relatează CNN.

Luna se va afla la mai puțin de 365.000 de kilometri de Pământ, ceea ce este cu aproximativ 22.000 de km mai aproape decât de obicei.

Luna plină va răsări luni, 3 iulie, și va atinge vârful de iluminare sub orizont la 7:39 a.m. ET, potrivit sursei citate. Dacă condițiile meteo locale permit acest lucru, Superluna poate fi văzută privind spre sud-est după apusul soarelui.

„O Superlună este atunci când Luna apare puțin mai mare pe cerul nostru”, a spus dr. Shannon Schmoll, directorul Planetariului Abrams de la Universitatea de Stat din Michigan. „Pe măsură ce Luna se învârte în jurul Pământului, nu este un cerc perfect. Deci, există puncte pe orbita sa în care este puțin mai aproape sau puțin mai departe de Pământ”, a explicat Schmoll, notează CNN.

Termenul de Superlună a fost creat pentru prima dată în 1979 ca o modalitate de a descrie orice Lună nouă sau plină care se află la 90% de punctul cel mai apropiat de Terra de pe orbita sa.

Apropierea de Pământ face Superluna să pară mai mare și mai strălucitoare în comparație cu Lunile pline obișnuite. Fenomenul este cunoscut sub numele de „Iluzia Lunii”, unii oameni de știință susținând că Luna pare a fi mai mare în comparație cu dimensiunea relativă a obiectelor din raza noastră de observație, cum ar fi clădirile și copacii.

Cu toate acestea, astronauții au observat Iluzia Lunii și la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS), chiar dacă nu au obiecte în apropiere cu care să o compare.

„Fotografiile dovedesc că Luna are aceeași lățime lângă orizont ca atunci când este sus pe cer, dar nu este ceea ce percepem cu ochii noștri”, a menționat NASA.

„Astfel, este o iluzie înrădăcinată în modul în care creierul nostru procesează informațiile vizuale. Chiar dacă observăm fenomenul de mii de ani, încă nu există o explicație științifică satisfăcătoare pentru ceea ce vedem.”

Luni pline și Superluni

În timp ce majoritatea anilor au 12 Luni pline, 2023 va avea 13. Vor fi două Superluni în august, inclusiv o Lună albastră, care va fi cea mai apropiată Lună de Pământ în acest an, potrivit CNN. A patra și ultima Superlună din 2023 va răsări pe 29 septembrie.

Iată Lunile pline rămase în 2023:

1 august: Luna Sturion

30 august: Luna Albastră

29 septembrie: Luna Recoltei

28 octombrie: Luna Vânătorului

27 noiembrie: Luna Castorului

26 decembrie: Lună Rece

