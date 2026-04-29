Urmărire ca în filme în Capitală, unde un conflict între două galerii de fotbal s-a transformat într-un atac violent în trafic. Un suporter al echipei Dinamo București ar fi fost urmărit cu un dispozitiv GPS, blocat în trafic de mai multe mașini, și provocat să facă accident. Atactorii, despre care anchetatorii spun că sunt membri ai galeriei CSA Steaua București, au vrut să-i fure suporterului două steaguri ale galeriei Dinamo. Astăzi, polițiștii au descins la mai multe adrese din București și Ilfov.

Potrivit anchetatorilor, în spatele acestui caz ar fi vorba despre un conflict între suporteri ai două echipe de fotbal rivale. Vorbim despre Dinamo București și CSA Steaua București, relatează Ioana Corneev, jurnalistă Digi24.

Totul a început în seara de 5 aprilie, când victima, un bărbat de 35 de ani, conducea pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei, moment în care a fost înconjurat de mai multe mașini. Mai multe persoane au coborât și au început să îi spargă geamurile autoturismului.

Anchetatorii spun că în acele mașini se aflau suporteri ai echipei CSA Steaua București. Bărbatul de 35 de ani, suporter dinamovist, s-a speriat și a încercat să scape de aceștia, doar că suporterii rivali l-au urmărit în continuare și l-au forțat practic să provoace un accident, așa cum se vede și în imagini.

Nu s-a terminat totul acolo. După impact, suporterii de la CSA Steaua București, au furat rucsacul bărbatului care se afla în mașină și în care erau două steaguri ale echipei Dinamo. Practic, spun anchetatorii, că acesta ar fi fost, de fapt, motivul acestui conflict. Toți cei opt agresori s-au ales în final cu dosar penal.

Au fost făcute și percheziții în acest caz, iar acum se fac cercetări pentru tâlhărie calificată, dar și pentru împiedicarea circulației pe drumurile publice.

Editor : Liviu Cojan