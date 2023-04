Theodor Paleologu: „Toată lumea știe că Patriarhul Daniel este exasperat de toate pantalonadele lui ÎPS Teodosie”

În interiorul Bisericii Ortodoxe Române există o diviziune foarte profundă, iar patriarhul Daniel „este exasperat de toate pantalonadele lui ÎPS Teodosie”, a spus fostul ministru al Culturii Theodor Paleologu la emisiunea În Fața Ta. Declarația vine în contextul dezbaterii privind data sărbătoririi Paștelui, după ce Teodor Baconschi și Adrian Papahagi au propus ca ortodocșii să petreacă Paștele odată cu catolicii și protestanții. ÎPS Teodosie s-a opus vehement.

„La noi sunt dispute pe lucruri absolut evidente. E absolut evident - calendarul gregorian e mai precis decât cel iulian, e absolut evident că e vorba de un compromis care șchioapătă, dar șchioapătă de 100 de ani, s-ar putea să mai șchioapete încă 100 de ani sau câteva zeci de ani. Există o mare inerție în lumea ortodoxă. Abia au spus ei asta, că s-au trezit unii să îi denunțe, să spună că sunt niște globaliști, niște oameni care complotează împotriva ortodoxiei, că vor să distrugă. S-a trezit și ÎPS Teodosie să spună chestii în genul lui - catolicii n-au lumina cea adevărată și lumina aia nu se aprinde decât în conformitate cu calendarul ortodox. Genul ăsta de trogloditisme prinde la o anumită categorie de populație”, spune fostul ministru al Culturii.

„La noi foarte repede discuțiile derivă în insulte și anatemizări. Asta nu e sănătos, dar nu e ceva nou. În România, orice discuție se lasă cu insulte, anateme, supărări și alte lucruri de genul ăsta. Trăim în era supărăcioșilor, există o anumită nevroză românească”, adaugă el.

Paleologu spune că în interiorul Bisericii Ortodoxe Române există o diviziune foarte profundă.

„Fracțiunea lunatică, aberantă, absurdă - cei care spun că vaccinul e anticristul, că masca era botnița pe care anticristul ne-o punea ca să desfigureze chipul lui Dumnezeu -vestea bună e ca această atitudine nu e atât de prezentă între ierarhi. Sigur, îl avem pe Teodosie, cu histrionismul lui bine cunoscut. Or mai fi câțiva, mai sunt unii care în inima lor simpatizează cu Putin, sau care cel puțin spun: Dar bine le face Putin ucrainenilor. Totuși nu sunt mulți, în schimb, genul ăsta de delir e prezent mai cu seamă la nivel de preoți și un anumit laicat, cu o cultură foarte precară, oameni ca Puric, Capsali, auriști, e o faună variată, în aceste medii există”, a spus Paleologu.

Întrebat dacă luările de poziție ale ÎPS Teodosie fac rău Biserici, fostul ministru a spus: „Enorm rău, un rău incomensurabil, dar nu ai ce să îi faci, structura Bisericii Ortodoxe e cea care e. Toată lumea știe că Patriarhul Daniel e exasperat de toate pantalonadele ÎPS Teodosie. Știm asta de foarte multă vreme”.

„Nici Patriarhul nu poate să facă orice. El are evident o putere considerabilă, multă influență, dar el nu are majoritate în sinod, contrar a ceea ce poate cred unii. Iar cu Teodosie pur și simplu nu are ce să facă. A fost acea scrisoare care s-a scurs de la sinod, care a fost o punere la punct a ÎPS Teodosie, dar cam asta poate facă Patriarhul, nu mai mult de atât”, a explicat el.

„Realitatea e că Biserica Ortodoxă se află într-o mare criză de vocații. Vocațiile sunt în cădere liberă de aproape 20 de ani, sunt din ce în ce mai putini oameni doritori să devină preoți, iar calitatea lor e din ce în ce mai proastă în institutele teologice. Sigur că mai sunt oameni cu vocație, ce au efectiv această chemare. Apoi sunt atacurile din afară, pentru că există de cel puțin 10 ani un anticlericalism de o virulență pe care eu nu am mai văzut-o înainte. Există un antiortodoxism foarte primitiv, foarte agresiv, cu insulte. Ceva oribil. În mediile bisericești există o atitudine de cetate asediată.

Înțeleg fenomenul, dar mentalitatea de cetate asediată te face să comiți anumite greșeli și eu cred că din acest motiv patriarhul și alți ierarhi cumva menajează, nu se distanțează suficient de aceste curente aberante. Ideea e - domne, aștia sunt ienicerii noștri, or fi ei troglodiți, dar sunt ai noștri, sunt militanți. Numai că riscul e ca BOR să devină din ce în ce mai mult prizoniera acestui discurs delirant. Nu e cazul încă, suntem departe încă de așa ceva”, a explicat el.

