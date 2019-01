Tudor Chirilă anunță „game over” pentru România, „un popor fără rost” compus din „șmecheri, lingăi și săraci”

Tudor Chirilă a făcut, într-o postare pe Facebook, o radiografie tristă a situației în care se află acum România, pe care o compară cu un pacient care se asfixiază neputincios, într-o cameră insalubră.

Foto: Petre Ivu

În textul postat pe Facebook, actorul și cântărețul Tudor Chirilă spune că în curând va fi „game over” pentru România. Chirilă vorbește despre „șmecherii” ajunși la putere și săracii „prea orbiți de circ că să mai înțeleagă ce e un trai decent”. Vor regreta doar cei aflați departe de casă și care au sperat la un viitor mai bun, în țară.

Redăm mai jos întreg textul postat de Tudor Chirilă pe Facebook:

„În curând, GAME OVER. România asfixiată. Nu-i nimic, lasă că o să recite lingăii Eminescu după care se vor sfâșia să ajungă în proximitatea resturilor de la ospățurile șmecherilor, asemenea câinilor lui Greenaway (The cook, the thief, his wife and her lover). Se vor gudura, gata să hăpăie, și tăcerea se va așterne din nou peste jaful național pentru că, nu-i așa, e nevoie de liniște că să lucreze guvernul. Săracii vor privi triști și nepăsători spectacolul devalizarii propriilor vieți, prea orbiți de circ că să mai înțeleagă ce e un trai decent. Grija și dragostea pentru cei din jur i-o vor pasa liniștiți lui Iisus, în timp ce speranța va rămâne confiscată și distribuită, ca și până acum, de slujitorii moralei creștine.

Burțile ghiftuite cu nepăsarea publică își vor aranja cravatele asudate la ieșirile din restaurantele de lux unde nu va mai fi necesară bruierea semnalelor, în timp ce slugile se vor grăbi să tragă la scară limuzinele parcate confortabil pe interzis. Se va căuta un președinte pentru liniștea noastră, așa cum îi șade bine unui popor fără rost.

Ninsoarea va ajunge ca și până acum deja mocirlă pe pământ, iar copiii noștri se vor uita zâmbind la fulgii prefigurati peste lumina chioară și gălbuie a stâlpilor de iluminat. La fel ca noi, vor închide cercul, neputincioși sau fugari. Undeva, la mii de kilometri distanță, alții se vor perpeli la gândul perfid că poate ar fi putut să fie bine acasă.

Noapte bună, România. Dacă ți se pare că tocurile pe care le auzi sunând în noapte pe culoarul la capătul căruia zaci neputincioasă în rezerva ta insalubră se apropie, te amăgești: se îndepărtează.

Distrugerea sistemului de justiție se produce, câtă ironie, chiar în timp ce România exercită președinția Consiliului Uniunii Europene, iar una dintre prioritățile anunțate de guvern în programul președinției este 'Europa valorilor comune'”, a scris Tudor Chirilă într-un mesaj postat pe pagina personală de Facebook.

