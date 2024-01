Anul 2024 se anunță a fi unul extrem de bogat în materie de dezinformări pe care propaganda Kremlinului va încerca să le rostogolească în spațiul public prin intermediul a tot felul de „narațiuni”, se arată într-o analiză publicată zilele trecute de euvsdisinfo.eu, un site special creat de Comisia Europeană pentru depistarea și semnalarea ştirilor false și a principalelor teme ale propagandei ruse. Una din dezinformările „favorite” ale Moscovei, care a circulat și în 2023, se referă la „teritoriile ucrainene” care ar urma să „revină” inclusiv României, în contextul unei posibile înfrângeri a armatei ucrainene în fața Federației Ruse.

O anecdotă rusă ne spune că „în Rusia lui Putin, foile calendarului se schimbă de la o zi la alta, dar povestea rămâne, de fapt, aceeași”. Astfel, fiecare zi la Kremlin a devenit o „Zi a Cârtiței”, în care cofetarii Moscovei rulează zilnic, în malaxorul propagandei, aceleași dezinformări, mijloace de opresiune și, de cel puțin doi ani încoace, narațiuni care încearcă să justifice un război tot mai crud, stupid și imposibil de justificat.

Unde ne aflăm? După doi ani de război crunt, armata rusă continuă să sufere pierderi uriașe pe frontul din Ucraina. Aceste pierderi nu contează: Putin se visează deja în postura de Înfăptuitor și Întregitor al Rusiei Care-O-Fi-Ea: recent, dictatorul rus a a semnat un decret misterios prin care alocă bani pentru recuperarea fostelor proprietăți ale Imperiului Rus și URSS. Pentru un individ ca Putin, câmpiile morții de la Avdiivka sunt doar o statistică pentru cercetătorii arhivelor viitorului, o notă de subsol în pagina istoriei pe care el crede că o rescrie în acest moment.

Țării, cât mai multă carne de tun. Și rachete - strategia lui Putin pentru a câștiga în Ucraina

Pe fondul unei scăderi drastice a ajutorului militar și financiar al Occidentului pentru Ucraina, Rusia deține un avantaj strategic, dat de vastele sale resurse industriale și de bazinul aparent inepuizabil de voluntari/deținuți/mercenari/recruți pe care e dispusă să-i arunce (și să-i piardă) în malaxorul din Ucraina.

Expresia „Nu aveți voi obuze câtă carne de tun avem noi” e cât se poate de cinică, grotescă și reală și pare a deveni singura strategie viabilă pe care Moscova o experimentează „cu succes” în Ucraina.

Vladimir Putin a „sovietizat” practic economia Rusiei, pe care a pus-o practic pe picior de război: milioane de obuze și mii de rachete sunt produse pe an pentru a alimenta mașinăria de război a Kremlinului angajată în războiul din Ucraina.

În plus, în jur de 1.000 de recruți îngroașă în fiecare lună rândurile armatei ruse, iar Kremlinul are capacitatea de a antrena 130.000 de militari la fiecare 6 luni.

CITEȘTE ȘI: Serviciile militare ucrainene: Rusia produce 2 milioane de obuze pe an și peste 115 rachete „strategice” în fiecare lună

„Vestul încurajează războiul și îi obligă pe liderii neonaziști ai Ucrainei să continue războiul cu Rusia”

În ciuda veștilor pesimiste legate de capacitatea Ucrainei de a continua lupta cu Rusia fără ajutor din partea Occidentului, Moscova va continua și în 2024, conform EU vs. Disinfo, să „pedaleze” pe această narațiune a Vestului care caută cu orice preț să alimenteze războiul cu Rusia lui Putin.

Propaganda rusă va insista apoi pe faptul că Occidentul „depravat” este cel care a dus la crearea unui „stat eșuat”(Ucraina) care a îmbrățișat doctrina național-socialistă (nazismul).

Realitatea e că Rusia e cea care alimentează războiul (vezi declarațiile recente ale lui Putin care a spus că obiectivele „operațiunii militare speciale” din Ucraina nu s-au modificat cu un milimetru)

În acest context, Igor Grosu, președintele Parlamentului din Republica Moldova, a declarat la Interviurile Digi24.ro că serviciile secrete rusești își schimbă tactica în Moldova. „Rusia a devenit mai brutală”, a spus Grosu.

„Rusia nu a renunțat niciodată la fostele republici sovietice care au fost în componența URSS”, a mai spus președintele parlamentului Republicii Moldova. „Observăm o intensificare a mișcărilor prin intermediul Coloanei a 5-a în primăvară și în cadrul scrutinelor electorale pe care le avem în 2024 și 2025”.

În același context, o altă „narațiune” pe placul Kremlinului este cea că majoritatea orașelor ucrainene sunt, de fapt, rusești și că în prezent, acestea se află sub „ocupație neonazistă” și trebuie, prin urmare, „eliberate”: Kiev, Harkiv, Odesa, Dnipro sau Mikoiaiv.

According to Kremlin outlets, most major cities in Ukraine are Russian. They are just temporarily under occupation, and they include Kyiv, Kharkiv, Odesa, Dnipro, and Mykolaiv. This is perhaps the clearest illustration of an upside-down world-view where no comments seem necessary.

„Ucraina e condamnată, iar Polonia, Ungaria, România și - mai nou - Turcia se pregătesc să o împartă între ele”

Aceasta reprezintă o dezinformare „clasică” din manualul Kremlinului, conform portalului euvsdisinfo.eu. Această „narațiune” neagă, practic, dreptul la existență al Ucrainei și se pliază propagandei ruse care încearcă să inoculeze ideea că statul, identitatea ori istoria Ucrainei nu există.

În luna iulie, Dmitri Medvedev publica, de pildă, o hartă cu Ucraina dezmembrată și „împărțită” între Rusia, Polonia și Ungaria. României i-ar fi „revenit” Bucovina de Nord și regiunea Vinița.

În anul 2024, e de așteptat ca propaganda rusă să introducă un nou „actor” în scenă: Turcia, căreia ar urma să-i „revină” portul Odesa.

„Economia Rusiei crește” sau „Pot rușii mânca tancuri?”

Da, pot mânca. Cel puțin asta încearcă să ne „vândă” Putin și oficialii Kremlinului.

Mai exact, în ultima perioadă toate mesajele care vin de la Moscova sunt axate pe ideea că economia Rusiei este în creștere, în ciuda sancțiunilor occidentale.

Însuși Vladimir Putin a declarat că economia Rusiei a depășit-o inclusiv pe cea a Germaniei.

Experții economici atrag atenția că, în realitate, chiar dacă vorbim despre o creștere economică de 3% (cum susțin rușii), acest lucru se datorează infuziilor de capital în sectoarele industriale, în special cele direct legate de producția de armament. Aici vorbim însă strict de „bani tipăriți”. Iar inflația, în astfel de condiții, nu poate decât să crească.

Practic, regimul de la Kremlin bagă bani în industrie care produce tancuri. Acestea nu aduc niciun „beneficiu” cetățeanului de rând. Nu îi țin nici de cald și nici de foame.

Citește și: Putin și-a început delirul electoral: „Rusia a depășit Germania și e prima economie a Europei”

„Rusia e cea atacată”

Desigur, „atacul” e unul desfășurat pe mai multe fronturi, inclusiv pe cel psihologic.

Astfel, în ciuda faptului că rușii bombardează zilnic orașele ucrainene, în valuri de atacuri cu rachete și drone kamikaze, publicului rusesc i se tot repetă aceeași placă: „Noi suntem cei atacați”.

Astfel narațiunea propagandei „Ucraina trebuie să dispară” e răsucită și livrată publicului sub titlul „Occidentul vrea ca Rusia să dispară”.

În acest context, vine un alt mesaj made in Kremlin: SUA încearcă să se implice direct în alegerile din Rusia, care vor avea loc în luna martie 2024. Principalul candidat este - ați ghicit - Vladimir Putin. Cum sunt tratați posibilii să-i contracandidați aflăm din cazul jurnalistei Ekaterina Dunţova, care militează pentru democraţie şi pentru încetarea invaziei ruse în Ucraina și a cărei candidatură a fost respinsă. Explicația: „Sunteți o femeie tânără, aveți toată viața înainte”.

„Ne îndreptăm spre Al Treilea Război Mondial”

Occidentul, și nu Rusia, e cel care împinge lumea către un Al Treilea Război Mondial, aflăm din telegramele publicate de agenția de stat rusă Tass.

Ce nu spune propaganda și nici presa de stat rusă e răspunsul la întrebarea: Cine a declanșat invazia în Ucraina? Cine e responsabil de războiul din Ucraina?

În aceeași notă, toate declarațiile liderilor occidentali sau europeni referitoare la necesitatea creșterii cheltuielilor pentru apărare, în contextul războiului din Ucraina, sunt răstălmăcite și prezentate în presa rusă drept „dovezi” ale atitudinii belicoase a Occidentului.