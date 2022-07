UE a liberalizat transportul rutier pentru Ucraina și Republica Moldova

Uniunea Europeană a liberalizat transportul rutier pentru Ucraina și Republica Moldova, a anunțat vineri comisarul european pentru Transport, Adina Vălean. Măsura ar urma să asigure buna funcționare a lanțurilor de aprovizionare, dar și securitatea alimentară, greu încercate de conflictul din țara vecină.

Recent, comisarul pentru transporturi, Adina Vălean, ministrul infrastructurii din Ucraina, Oleksandr Kubrakov, și viceprim-ministrul și ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale din Republica Moldova, Andrei Spînu, au semnat acorduri privind transportul rutier de marfă între UE și fiecare dintre aceste țări, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

Acordurile vor contribui la securizarea lanțurilor de aprovizionare, inclusiv la securitatea alimentară în urma agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și a blocării de către Rusia a rutelor de transport tradiționale.

În plus, comisarul Vălean și ministrul Kubrakov au semnat o înțelegere privind actualizarea rețelei TEN-T orientative a Ucrainei pentru a îmbunătăți conexiunile dintre UE și Ucraina. Semnarea acestor acte a avut loc cu ocazia „Zilelor pentru interconectarea Europei”, de la Lyon.

„Aceste două acorduri reprezintă un alt exemplu al modalităților concreteprin care UE sprijină Ucraina. Liberalizăm parțial transportul rutier în UE pentru transportatorii rutieri de marfă din Ucraina și din Moldova, pentru a menține fluxurile de export și pentru a asigura faptul că Ucraina poate importa mărfurile de care are nevoie. În plus, aceste acorduri vor fi de ajutor Republicii Moldova, care a pierdut rute de transport esențiale prin Ucraina pentru propriile sale exporturi și a cărei economie a fost puternic afectată de războiul din Ucraina. De asemenea, am luat măsuri pentru a apropia Ucraina de UE în ceea ce privește infrastructura, ceea ce va contribui la orientarea eforturilor de reconstrucție de îndată ce Ucrainava fi reușit să respingă războiul de agresiune al Rusiei”, a declarat comisarul Adina Vălean.

Acordurile privind transportul rutier vor facilita transportul de mărfuri între UE, Ucraina și Moldova, permițând transportatorilor rutieri de marfă să tranziteze teritoriile celorlalte părți și să desășoare operațiuni între acestea fără a fi nevoie de permise pentru aceste tipuri de operațiuni.

Acordul dintre UE și Ucraina prevede, de asemenea, recunoașterea permiselor de conducere și a certificatelor de competență profesională ucrainene, pentru a sprijini și mai mult conducătorii auto ucraineni. În urma semnării înțelegerii la nivel înalt privind rețeaua TEN-T, UE va include în legislația sa hărțile TEN-T actualizate ale Ucrainei, cu scopul de a îmbunătăți conexiunile.

Înțelegerea subliniază intenția comună de a promova planificarea și dezvoltarea adecvată a unei conectivități de transport sustenabile și eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor între cele două părți.

Ambele acțiuni fac parte din Planul de acțiune privind culoarele de solidaritate UE-Ucraina – un set amplu de activități în domeniul politicii de transport în sprijinul Ucrainei.

