Un avion al Armatei pleacă în Afganistan pentru cei 27 de români. Bogdan Aurescu: Am obținut autorizațiile de survol pentru 12 state

Un avion al Forțelor Aeriene este pregătit să plece spre Afganistan pentru a-i evacua pe cei 27 de români prinși acolo, a declarat, marți, la Digi24 ministrul de Externe, Bogdan Aurescu. El a afirmat că s-au obținut autorizațiile de survol din partea a 12 state. Totodată, ministrul a făcut apel ca românii care nu și-au transmis coordonatele către ambasadă să o facă.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat la Digi24 că mai sunt 27 de cetățeni români care se află în Afganistan și că au fost obținute toate autorizațiile de survol pentru ca ei să poată fi aduși în țară.

"Noi am lucrat încă de la începutul deteriorării situației de securitate, de la începutul săptămânii trecute, în cadrul celulei de criză interinstituționale pe care am convocat-o începând cu 13 august. Am lucrat foarte bine cu partenerii, am discutat cu SUA, cu Marea Britanie și alte state partenere care au operat zboruri spre Kabul și ca urmare a demersurilor, în capitale și pe alte canale diplomatice am reușit să facilităm evacuarea a 11 cetățeni români, apoi a 16 cetățeni români în cursul nopții de ieri. Rămân 27 cetățeni români care se află pe aeroport și în alte locații.

În cursul zilei de ieri președintele Klaus Iohannis a decis ca un zbor al Forțelor Aeriene Române să fie pregătit pentru a aduce din Kabul cetățeni români. Acest zbor e pregătit pentru a se deplasa în Afganistan. În cursul nopții am obținut autorizațiile de survol pentru 12 state, traseul e lung și complicat. Chiar acum am obținut și ultima autorizație de survol, așa că avionul poate să decoleze spre Afganistan. În aproximativ două ore avionul va putea să decoleze", a declarat Bogdan Aurescu.

Ministrul Afacerilor Externe a precizat că sunt analizate și alte posibilități ca cetățenii români să se întoarcă în siguranță în țară: "Folosim și alte ocazii, tot ieri am examinat posibilitatea oferită de un zbor NATO care a plecat de la baza din Ungaria către Kabul și dacă va fi posibil vom evacua cetățeni români și cu acest zbor".

Potrivit ministrului, este prioritar ca românii care sunt în afara aeroportului din Kabul să ajungă în siguranță acolo.

El a subliniat că niciun român nu a semnalat că s-ar afla într-o situație de pericol.

"O parte din cetățeni se află în afara aeroportului din Kabul, trebuie să facilităm tranzitul lor prin oraș ca să ajungă în siguranță în aeroport. Acest lucru nu depinde în totalitate de noi, există o situație extrem de volatilă în oraș. Până în momentul de față niciun român nu a semnalat că s-ar afla în pericol", a afirmat ministrul de Externe.



Bogdan Aurescu a făcut apel ca în cazul în care mai sunt români în Afganistan care nu au transmis încă propriile coordonate către ambasada României la Islamabad - reprezentarea intereselor României în Afganistan fiind asigurată de ambasada din Pakistan – să comunice acolo datele lor de identificare: "De ieri am făcut apel către cetățenii românii să se înregistreze dacă nu au făcut-o deja. Încă 7 români și-au înregistrat prezența în Afganistan".



Întrebat dacă este pregătită România să preia un posibil val de refugiați din Afganistan, ministrul de Externe a răspuns că în cadrul discuțiilor cu partenerii la nivelul UE și NATO vor fi discutate inclusiv aspecte legate de gestionarea fluxului migraționist care se preconizează.

"Azi are loc o reuniune extraordinară a miniștrilor de externe din UE care începe la ora 17 în care vom discuta inclusiv despre gestionarea fluxului de migranți care se preconizează. Tot azi are loc o reuniune extraordinară la nivelul NATO, la nivel de ambasadori la Bruxelles. Vom discuta măsurile care se impun pentru gestionarea unor efecte, inclusiv cel migraționist", a precizat Aurescu.

Totodată, întrebat cum o să lucreze România cu regimul de la Kabul, ministrul a răspuns că în această chestiune este nevoie de o abordare comună din partea statelor UE, a statelor NATO pentru a vedea "în ce măsură sau în ce măsură nu se poate lucra cu un astfel de regim".

"E o chestiune deschisă, prioritar acum e să repatriem cetățenii români, europeni care se găsesc în Afganistan și ulterior vom examina și aceste chestiuni care țin de aspecte politice, diplomatice cu un viitor guvern care nu există acum în Afganistan. Vom urmări evoluțiile. Sunt aspecte care trebuie discutate și convenite în mod unitar la nivel UE și NATO și în consultare cu partenerii strategici, Statele Unite", a spus Bogdan Aurescu.

