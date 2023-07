Un câine fără stăpân, căzut într-o cisternă îngropată în pământ într-o fostă staţie ITP din Galaţi, în care se aflau combustibil şi ulei, a fost salvat în ultima clipă de doi tineri, care au reuşit, cu ajutorul unei improvizaţii, să îl scoată la suprafaţă şi să îl preda Asociaţiei "Help Lăbuş". Misiunea celor doi tineri a fost cu atât mai dificilă cu cât amestecul de ulei şi combustibil din cisternă emana un miros toxic.

"Ciprian, fost voluntar la Help Lăbuş, a fost apelat de un prieten, care i-a spus că aude de câteva ore plânsetul unui câine şi că i-a luat ceva timp să identifice locul de unde vine exact acel plânset, respectiv o cisternă de pe timpuri, de unde se scurgea combustibil şi ulei. Căţelul era căzut în acea cisternă. Ciprian şi Ionuţ, cei doi tineri curajoşi, au improvizat un laţ cu o scândură şi au reuşit să îl scoată, iar noi l-am preluat în adăpost. A fost foarte greu pentru ei să respire în uriaşul recipient, însă nu au renunţat la bietul câine, care striga după ajutor. Le mulţumim din suflet pentru asta. Cert este că doar o minune a făcut să fie scos în ultimul ceas şi să supravieţuiască. Colegele mele care l-au spălat mi-au spus că nu mai puteau respira, deoarece ceea ce emana în jurul lui era foarte toxic pentru oameni, nu ştiu el cum a putut să supravieţuiască atâtea ore în acele noxe foarte puternice. Era plin de o substanţă uleioasă şi, în primă fază, l-am spălat cu detergent de vase, dar nu s-a luat absolut deloc. Noi am mai avut experienţă cu un câine care a căzut în smoală şi căruia i-am curăţat blana cu ulei alimentar. Am zis să încercăm şi acum cu ulei alimentar, lucru care a funcţionat. L-am spălat cu sticle întregi cu ulei alimentar", a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele Asociaţiei "Help Lăbuş", Corina Grigore.

Corina Grigore salvează şi îngrijeşte animale abandonate, accidentate sau cu handicap de peste 20 de ani, adăpostul Asociaţiei "Help Lăbuş", în care a fost primit acum şi acest câine salvat de la moarte, găzduieşte în prezent, în "Spitalul animalelor orfane", peste 1.200 de animale, între care se află câini, pisici, măgari, oi, cai şi viţei.

"Din punct de vedere al sănătăţii, câinele salvat de cei doi tineri curajoşi este acum este în afara oricărui pericol. I-am pus botniţă, el nu este agresiv, dar este foarte fricos şi nu ne-ar fi lăsat să îl manipulăm fără să ne rănească. Acum este bine, îi mai trebuie puţin timp ca să îi câştigăm încrederea şi, eventual, să îi găsim un stăpân, dacă el dovedeşte că are încredere în oameni va trece în următoarea etapă. L-am botezat 'Disel', mi s-a părut potrivit şi convingător, având în vedere toată această experienţă cu benzină, motorină şi ulei prin care a trecut şi a reuşit să supravieţuiească", a completat Corina Grigore.

Editor : V.M.