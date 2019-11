Un primar din Alba s-a amendat singur, pentru că și-a modificat acoperișul casei fără autorizație de la Primărie

Primarul din Vințu de Jos, județul Alba, și-a dat singur amendă, pentru că și-a modificat acoperișul casei fără a avea autorizație de la primărie.

Ioan Iosif Josan, primarul din Vințu de Jos, a semnat, săptămâna trecută, procesul verbal prin care s-a amendat, după care s-a dus la biroul de taxe și impozite și a plătit, potrivit Ziarul Unirea.

Ioan Iosif Josan a explicat pentru sursa citată: „Avem multe probleme pe urbanism. A ajuns o ură între oameni, încât vin încontinuu și se reclamă unul pe altul... Chiar eu am fost pus în această situație, m-a pârât unul dintre vecini că mi-am schimbat acoperișul de pe casă. Legal, este voie, dar să nu îi schimbăm arhitectura. Înainte să mă apuc să schimb arhitectura acoperișului, am întrebat un arhitect dacă este în regulă și o pot face fără autorizație. Mi-a zis că nu e nevoie, pot lucra și fără autorizație de urbanism. La final am fost obligat să mă amendez singur.”

Primarul a mai spus că a plătit amenda de 500 de lei.

„După ce am semnat procesul verbal de constatare a inspectorului meu pe urbanism, cu privire la faptul că am încălcat legea cu acoperișul, m-am și dus să plătesc amenda la noi, la taxe și impozite. (…) Nu putem să ignorăm sesizările, mai ales că acum suntem sancționați de Inspecția în Construcții și chemați în judecată de un proprietar, că am emis alte trei autorizații de construcții fără să aibă acordul lui, ca vecin, pentru geamurile celorlalți care dau la el în curte”, a mai spus primarul.

Fosta angajată de la Urbanism a Primăriei Vințu de Jos a falsificat zeci de autorizaţii de construire şi studii geotehnice, potrivit rechizitoriului întocmit de Parchet în 2016. Și-a recunoscut vinovăția și a fost stabilită pedeapsa de 2 ani şi 4 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere şi achitarea prejudiciului în valoare de 37.000 de lei.