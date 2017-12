Un român, condamnat la închisoare pe viață în Germania pentru uciderea unei tinere într-o pădure

Un şofer român în vârstă de 40 de ani, domiciliat la Freiburg, în sud-vestul Germaniei, a fost condamnat vineri la închisoare pe viaţă de un tribunal din Freiburg, fiind găsit vinovat de violarea şi asasinarea unei tinere alergătoare în noiembrie 2016, transmit AFP şi dpa, potrivit Agerpres.





Inculpatul, prezentat sub numele de Cătălin C., care mai este suspectat şi de moartea unei franţuzoaice în Austria, în 2014, a fost găsit vinovat de violarea şi asasinarea tinerei Carolin Gruber, de 27 de ani. Victima a fost agresată în timp ce făcea jogging într-o pădure din Freiburg, în apropierea frontierei cu Franţa.



Instanţa a dat curs cererii Parchetului, dictând împotriva inculpatului pedepsa cu închisoare pe viaţă, dintre care 15 ani fără posibilitate de eliberare condiţionată.



În deschiderea procesului, la 22 noiembrie, inculpatul a mărturisit că a lovit-o mortal pe tânără cu o „sticlă de Schnaps”, dar nu a recunoscut că ar fi violat-o.



„Ştiu că ceea ce am făcut este de neiertat. A existat agresivitate în mine, dar fără nicio motivaţie sexuală”, a declarat el într-o scrisoare citită de avocat în instanţă.



Inculpatul s-a declarat „şocat” de gestul său, pe care nu şi-l poate explica, susţinând că era „beat” şi „depresiv” în momentul comiterii faptelor.



Conform elementelor anchetei, victima a fost violată şi apoi lovită de mai multe ori în cap cu un drug de fier. Trupul tinerei a fost găsit la câteva zile după dispariţie.



Suspectul, domiciliat în regiunea Freiburg, a fost arestat în luna iunie.



El mai este suspectat că a violat-o şi ucis-o în ianuarie 2014, în Austria, pe franţuzoaica Lucile Klobut, o studentă de 20 de ani din regiunea Lyon. Tânăra a fost găsită moartă în dimineaţa zilei de 12 ianuarie 2014, pe malul râului Inn la Kufstein, în Tirolul austriac, victimă a mai multor lovituri violente la cap. Românul i-ar fi mărturisit crima unui expert psihiatric, potrivit agenţiei germane dpa.



Poliţia şi procuratura austriece au anunţat în ianuarie că cele două cazuri sunt legate printr-un mod de operare identic şi prin aceleaşi urme de ADN, prelevate de la locurile celor două crime, comise la o distanţă de circa 400 km.



Conform dpa, autorităţile austriece au depus deja o cerere de extrădare a lui Cătălin C.



El poate face recurs împotriva verdictului de vineri, ceea ce ar putea întârzia deferirea lui în faţa justiţiei austriece.