VIDEO Copaci și stâlpi doborâți de vântul puternic în București. „I-am dat ca să pot să dispar, să nu mă trezesc cu stâlpul peste mine”

Bucureștiul este sub cod portocaliu de vânt de mai bine de opt ore, iar până acum, pompierii au avut aproape 70 de intervenții. Cele mai multe dintre ele au fost pentru copacii rupți sau chiar smulși din rădăcini de vijelie. Un șofer a scăpat cu viață la limită, după ce un stâlp s-a rupt și a căzut pe șosea chiar în dreptul mașinii pe care o conducea.

-M-am uitat în oglinda retrovizoare și am văzut pomul jos și pe urmă, imediat, am văzut stâlpul și când am văzut că firele fac așa, i-am dat ca să pot să dispar, să nu mă trezesc cu stâlpul peste mine. În dreptul stalpului eram.

Un copac de aproximativ 15 metri s-a prăbușit peste două mașini, dar și peste firele de electricitate care au doborât stâlpul. Circulația în zonă a fost blocată.

Probleme similare au fost și în alte zone ale Capitalei.

Un șofer din sectorul patru și-a găsit mașina avariată în parcare . Bărbatul se plânge că de-a lungul timpului a făcut mai multe sesizări pentru toaletarea arborelui bătrân.

-Stăteam ca orice om liniștit în casă și s-a auzit o bubuitură la un momentat dat. M-am uitat pe geam și am văzut exact copacul căzut de acolo, de sus. Acesta este rezultatul sesizărilor care nu se respectă. De ani de zile facem sesizări pentru acest copac, e și cu bulină roșie.

Proprietarul mașinii estimează paguba la câteva mii de euro.

Vântul puternic a provocat distrugeri și în Sectorul 1 din București. Din cauza vântului puternic, un copac uriaș a fost smuls din rădăcini și a ajuns pe plafonul unei mașini parcate.

-Au fost câteva secunde și copacul a căzut, dacă mai era putin cădea pe mașină. Primăria Sectorului4 a zis că nu poate să taie copacul din cauza Primăriei Capitalei, care le dă amenzi în cazul în care taie copaci. Am cerut și la Capitală și ne-a zis că trebuie sa plantăm 7 copaci în locul celui tăiat.

Probleme au fost și în zona Vatra Luminoasă. Pompierii au intervenit pentru a elibera strada blocată de crengile căzute. Vântul puternic a luat pe sus și un cort stradal.

De asemenea, un acoperiș s-a desprins de pe o clădire din sectorul 5 al Capitalei.

În plus, liniile de tramvai 5, 16 și 36 sunt blocate după ce un copac a fost smuls din rădăcini și a căzut pe șine, în zona Lizeanu.

