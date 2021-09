Ministrul Finanțelor, Dan Vîlceanu, a vorbit marți seara, la Digi24, despre ancheta DNA privind modalitatea prin care România a cumpărat dozele de vaccinuri anti-Covid. Acesta a afirmat că nu deține informaţii legate de alte achiziţii de vaccin în afara celor realizate prin mecanismul Comisiei Europene, la prețuri negociate la nivel european și pentru care țara noastră a alocat 1,4 miliarde de lei. În aceste condiții, spune ministrul, este dificil ca procurorii DNA să găsească ceva în neregulă.

„Au fost alocate 1,4 miliarde de lei. Noi am primit aceste vaccinuri în baza alocărilor făcute de Comisia Europeană pentru vaccinuri, deci nu le-am luat aşa, că aşa am avut noi un gând într-o zi. Pur și simplu, la începutul anului, când se discuta despre vaccin, Comisia Europeană a alocat un număr de vaccinuri fiecărei ţări din Uniunea Europeană şi noi am avut acces la aceste doze de vaccin”, a declarat ministrul Finanţelor Publice.

Vîlceanu a adăugat că, în afara mecanismului de achiziţionare de vaccinuri pus la dispoziție de Comisia Europeană, nu cunoaște o altă metodă prin care să fie fost cumpărate seruri împotriva Covid-19.

„Sunt preţuri negociate de Comisia Europeană, alocarea prin mecanismul Comisiei Europene şi România a achiziţionat, practic, toate dozele de vaccin la care avea dreptul”, a explicat Vîlceanu.

Acesta a menționat că nu cunoaște detaliile acestei sesizări făcute de DNA și nu știe ce suspiciuni au procurorii anticorupție. „Din punctul meu de vedere, faptul că am achiziţionat aceste vaccinuri pe mecanismul Comisiei Europene, mi-e greu să cred că ai putea să găseşti ceva sau s-ar fi întâmplat ceva”, a adăugat ministrul.

Vîlceanu explică numărul mare de doze achiziționate de România

Vîlceanu a comentat și reclamațiile apărute în spațiul public potrivit cărora România ar fi cumpărat un număr mult mai mare de doze decât era necesar, explicând că, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în procesul de imunizare se pot pierde până la 40% din doze.

El a amintit că fostul ministru al Sănătăţii Ioana Mihăilă, a majorat procentul de pierderi în procesul de vaccinare de la 10%, la 25%, după ce a început campania de imunizare în cabinetele medicilor de familie.

„Nu vreau să judec eu această reţetă, cu 25%v pierderi sau 40% pierderi, fiecare ţară îşi face propria evaluare, dar în România, Ministerul Sănătăţii estima posibile pierderi de vaccin până la 25%. La nivel mondial, OMS spune că ai posibilitatea să pierzi până la 40%”, a adăugat Dan Vîlceanu.

Întrebat dacă România va continua să cumpere vaccin anti-COVID, ministrul a răspuns că în acest moment există stocuri, dar că ”dacă va fi necesar, sigur vom mai achiziţiona”.

Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a precizat, marți, într-o conferință de presă, că din cele 18,5 milioane de doze recepționate, România are în prezent în stoc 3,7 milioane de doze. 9,95 milioane de doze au fost utilizate pentru vaccinare, iar diferența până la 14,7 milioane au fost vândute sau donate.

