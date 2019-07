Călin Goia de la trupa Voltaj a dedicat memoriei Alexandrei piesa „De la capăt”, sâmbătă seara, la un concert în aer liber care a avut loc la Constanța, dar înainte să cânte artistul a avut un mesaj emoționant.

„Piesa asta este despre copii și în seara asta vrem s-o cântăm în mod excepțional în memoria Alexandrei, de doar 15 ani, care nu mai departe de ieri dimineață și-a pierdut viața așteptând ca autoritățile statului în care ea avea mare încredere să intervină. Știți foarte bine că a durat 19 ore și că a fost prea târziu. Același stat care, poate printr-o educație mai performantă, putea să împiedice deplasarea ei, în timpul vacanței, ca să facă meditații. Același stat care poate putea să-i ofere un transport public normal de la sat la oraș fără a fi nevoită să facă autostopul. Și, în principal, același stat care nu a fost în stare să intervină în timp util pentru salvarea ei. La piesa asta, care se numește De la capăt, aș vrea să aprindem o lumină, de care ea are nevoie și de care avem și noi nevoie, pentru că noi trebuie să reconstruim ceea ce am greșit. Cred că toți am greșit față de ea, pentru că toți avem o vină pentru că s-a ajuns în situația asta. Pentru că ori am fost nepăsători, ori am ales pe cine nu trebuie, ori nu ne-am dus la vot și acum am ajuns în situația în care o plângem pe Alexandra și nu numai pe ea și în situația în care trebuie să dăm un reset și s-o luăm de la capăt”, a spus Călin Goia, pe scenă, în fața a mii de oameni, înainte să înceapă să cânte. Oamenii au aprins lanternele telefoanelor creându-se celebra mare de luminițe. Iată imaginile:

Alexandra Măceșanu, în vârstă de 15 ani, a fost dată dispărută miercuri, iar joi, fata a sunat la ora 11:00 de trei ori la Serviciul de Urgență 112, anunțând că este sechestrată. Cu toate datele furnizate, Serviciul de Telecomunicații Speciale nu a reușit o localizare exactă, ci o arie de căutare, iar polițiștii au avut nevoie de 19 ore pentru a intra în imobilul principalului suspect, Gheorghe Dincă.

Melodia „De la capăt” a celor de la Voltaj a reprezentat România la concursul Eurovision din 2015 de la Viena, iar cântecul vrea să atragă atenția asupra fenomenului copiilor rămași singuri pentru că părinții lor au plecat să muncească în străinătate.

Versurile melodiei „De la capăt”

Cântec de-ar fi viață mea

Vesel, trist, tot l-aș cânta

Nu aș rata nicio notă.

Rău de-ar fi, l-aș înota,

Pân' la mare l-aș urma

Nu m-aș opri niciodată.

Știi că

Viața n-are buton de rewind

Să poți să întorci ce-ai pierdut.

Nu poți nici să o pui pe pauză

Când nu știi ce-i de făcut.

Dacă mâine noaptea

N-ar mai avea vreo stea,

Dacă întruna vântul

Spre mine ar sufla,

Tu ai fi motivul,

Tu ai fi motivul să pot

Să pot s-o iau de la capăt.

Dacă mâine cerul

Ar fi prea plin de nori,

Dacă nicio rază

Nu m-ar atinge-n zori,

Tu ai fi motivul,

Tu ai fi motivul să pot

Să pot s-o iau de la capăt.

Inima-i ca un cocor,

Spre țări calde pleacă-n zbor

Atunci când e-n suflet iarnă.

Poate nu le va găsi,

Poate se va prăbuși,

Dar nu renunta vreodată!

Să știi:

Aș zbura chiar și-o noapte-ntreagă

Spre zorii-n care ai fi tu,

Ploile n-ar putea să-nțeleagă

De ce nu cad când sunt tot ud.

Dacă mâine noaptea

N-ar mai avea vreo stea,

Dacă întruna vântul

Spre mine ar sufla,

Tu ai fi motivul,

Tu ai fi motivul să pot,

Să pot s-o iau de la capăt.

Dacă mâine cerul

Ar fi prea plin de nori,

Dacă nicio rază

Nu m-ar atinge-n zori,

Tu ai fi motivul,

Tu ai fi motivul să pot

Să pot s-o iau de la capăt

Să pot s-o iau de la capăt

Să pot s-o iau de la capăt

Să pot s-o iau de la capăt

Să pot s-o iau de la capăt.