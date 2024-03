Adina Vălean, comisar european, crede că Klaus Iohannis ar putea să obțină funcția de președinte al Consiliului European

Comisarul european pentru Transporturi, Adina Vălean, susţine că preşedintele Klaus Iohannis „are toate şansele” să obţină o funcţie europeană de anvergură, inclusiv pe cea de preşedinte al Consiliului European. Vălean consideră că a venit rândul României să primească un post de rang înalt în UE, după ce Polonia a avut deja două oportunităţi: a condus Parlamentul European prin Jerzy Buzek, între 2009 şi 2012, şi Consiliul European prin Donald Tusk, între 2014 şi 2019.

Adina Vălean, comisarul european pentru transporturi, a fost întrebată, la Prima TV, ce şanse are preşedintele Klaus Iohannis să obţină o funcţie europeană de rang înalt.

„Eu cred că are toate şansele. Totuşi, domnia sa nu e singur, reprezintă România, ne reprezintă pe noi toţi. Deci ce şanse are România să obţină o funcţie la nivel înalt. Sigur, nu oricine din România poate să acceadă, e vorba de preşedinte, mai ales un preşedinte cu un mandat lung, care-l face bine-cunoscut în mediul european şi internaţional, are toate şansele.

E adevărat, şi domnia sa a spus-o în discursul de la Strasbourg, că ţările din Estul Europei încă nu au ajuns la împlinirea unui potenţial deplin în a ocupa funcţii de nivel înalt în Europa, tot rămâne cumva clubul băieţilor mai vechi.

Dacă ne uităm în Est, România sare-n ochi. Polonia a vut două ocazii, a fost preşedintele Parlamentului European (Jerzy Buzek) şi preşedintele Consiliului European (Donald Tusk). Deci Polonia a tot fost, acum România ar trebui în mod natural, şi prin faptul că avem o poziţie de stabilitate, de seriozitate în politicile europene, de sprijin pentru toţi. Noi suntem un element pozitiv. Plus faptul că suntem o ţară mare. Deci are toate şansele”, a spus Adina Vălean.

Adina Vălean a mai fost întrebată dacă preşedintele Klaus Iohannis poate să obţină chiar funcţia de preşedinte al Consiliului European.

„Cred că poate. Sigur că e un soi de competiţie, de negociere, de lobby. Sigur că domnia sa nu trebuie să facă lobby personal, sunt sigură că are agenţi electorali. Nu e nimic stabilit în momentul de faţă, cu excepţia propunerii PPE - Ursula von Der Leyen pentru şefia Comisiei Europene.

Există, în general, o bună înţelegere de împărţire a funcţiilor şi între familiile politice, dar şi geografic. De aceea spun: dacă ne uităm spre Estul Europei, România sare-n ochi. Ar fi şi rândul nostru”, a conchis Adina Vălean.

Editor : Adrian Dumitru