Adrian Cioroianu, inculpat după ce a dezvăluit pe internet subiectul unei investigații de presă. Șercan: „Suntem efectiv singuri”

Adrian Cioroianu, directorul Bibliotecii Naționale a României, este inculpat într-un dosar de divulgare a informațiilor nedestinate publicității, potrivit unor surse Digi24.ro. Cioroianu a postat pe rețelele de socializare la începutul anului că jurnalista Emilia Șercan se afla în incinta bibliotecii pentru a verifica teza de doctorat a lui Mircea Geoană.

Informația a fost furnizată prima oară în spațiul public de Emilia Șercan și confirmată, ulterior, de Digi24.ro.

Lui Adrian Cioroianu i s-a comunicat pe parcursul zilei de miercuri, 23 octombrie, că are calitatea de inculpat în dosarul instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, potrivit surselor judiciare consultate de Digi24.ro.

„Schimbarea de încadrare juridică indică finalizarea cercetării penale și o potențială trimitere în judecată. Nu știu cum se va finaliza acest dosar – dacă directorul instituției va fi trimis în judecată sau nu –, pentru că încrederea mea în organele de urmărire penală (polițiști sau procurori) este foarte scăzută, având în vedere experiențele avute până acum”, scrie în postarea transmisă de Emilia Șercan.

Adrian Cioroianu nu a răspuns apelului Digi24.ro pentru a oferi un punct de vedere până în momentul publicării acestui articol.

A anunțat pe Facebook subiectul unei investigații de presă

În luna februarie, Emilia Șercan a avut o postare pe pagina personală de Facebook în care critica condițiile - mai exact temperatura - din interiorul Bibliotecii Naționale. În replică, Adrian Cioroianu a dezvăluit motivul pentru care Emilia Șercan se afla în incinta Bibliotecii Naționale.

„E suficient să vă spun că a cerut la sală dupa ce solicitase o lucrare a lui Mircea Geoană, care i s-a dat, desigur cu acordul meu și în normele legii, doar că dânsa nu știu ce o fi citit, dar e clar că a descoperit în geantă și un termometru adus de acasă (premeditare? Lua temperatura candidaturii lui M. Geoană?)”, a fost modul prin care Adrian Cioroianu a răspuns plângerii legate de temperatura din incinta Bibliotecii Naționale.

Amenințări cu moartea după dezvăluirile legate de Geoană

Investigația jurnalistei a fost publicată în vara anului 2024. Potrivit PressOne, Mircea Geoană a copiat cel puțin 78 din cele 279 de pagini (din teza de doctorat susținută în urmă cu 20 de ani la Academia de Studii Economice), din rapoartele anuale prezentate Congresului SUA de președinții americani Bill Clinton și George W. Bush.

Mircea Geoană a respins inițial acuzațiile. Ulterior, candidatul independent la prezidențiale a acuzat-o pe Emilia Șercan că a „inventat” acuzațiile.

„Nu știu, eu vă spun că ceea ce am făcut eu cu teza mea de doctorat a fost făcut absolut onest și nu mă simt cu absolut nimic în afară a regulilor din vremea respectivă. Acum…dacă s-au schimbat regulile între timp, e altceva”, a fost reacția inițială a lui Mircea Geoană, pentru Pressone.

O comisie din ASE a stabilit la finalul verii că Geoană ar fi plagiat doar 43 de rânduri din acea teză.

„La sfârșitul lunii august, după ce Comisia de Etică a ASE a dat acel mizerabil verdict de neplagiat, am primit o nouă amenințare cu moartea, care are legătură exact cu dezvăluirile mele despre teza lui Geoană. Dosarul a ajuns tot la Parchetul Tribunalului București, la același procuror din cazul „Cioroianu”. Și, uite așa, m-am întors de unde am plecat: la nesfârșita oboseală de a-ți face meseria fără grija că cineva va încerca cumva să te blocheze sau să te oprească”, a mai menționat Emilia Șercan.

„Suntem efectiv singuri în fața oricărui abuz”

În ultimii ani, jurnalista a publicat mai multe investigații în care a arătat că persoane influente în spațiul public, precum Nicolae Ciucă, Victor Ponta, Gabriel Vlase (șeful Serviciului de Informații Externe) sau Lucian Bode, printre alții, au plagiat teza de doctorat.

În schimb, Emilia Șercan a primit amenințări cu moartea și a fost supusă și unei campanii de kompromat. Un dosar în acest sens se află pe masa procurorilor de aproape trei ani.

„Noi, jurnaliștii, suntem efectiv singuri în fața oricărui abuz la care suntem supuși din cauza meseriei noastre. Tulburător de singuri”, a mai menționat Emilia Șercan.