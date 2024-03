Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a declarat joi, în emisiunea Studio Politic, la Digi24, că în termen de câteva zile fostul primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, va adus în țară din Germania, precizând că urmează să fie stabilit și penitenciarul în care va fi plasat. Întrebată dacă fugarul va fi sta într-o celulă specială, ea a răspuns: „Nici pomeneală”.

Întrebată când ajunge în țară, Alina Gorghiu a spus: „Curând. Astăzi încep discuțiile despre procedura de predare, Poliția Română împreună cu parchetul din Germania vor stabili detaliile de predare. (...) E o problemă de zile până când Cătălin Cherecheș va fi adus de Poliția Română în România. Luna aceasta, în martie, va fi în penitenciarul din România acest fugar. Termenul prevăzut de decizie este de 10 zile, în câteva zile deja vom ști data exactă când va fi adus în țară.”

Întrebată dacă fugarul va fi plasat într-o celulă specială, ea a spus: „Nici pomeneală. Cătălin Cherecheș, ca toți fugaii din România, au la îndemână probbail sfatul avocaților această situație legată de penitenciarele din România. Am făcut de fiecare dată un raport lunar pe tot ce înseamnă îmbunătățirea condițiilor din penitenciare. Sunt sigură că și autoritățile judiciare din Germania ne-au solicitat informații precise despre maniera încă statul român respectă standardele europene în pușcării. Am trimit acest material și am arătat că, nu doar că le îndeplinim, dar am respectat aceste condiții”.

Despre penitenciarul în care va fi plasat Cherecheș, Gorghiu a spus: „Nu se știe în ce penitenciar va veni Cătălin Cherecheș pentru că acest lucru depinde de discuția pe care o vom stabili acum cu autoritățile din Germania. Dacă e luat cu avionul sau mașina, în funcție de locul pe unde îl aduci, acolo va fi ales locul de deținere. Cei care vin pe Aeroportul Otopeni au ajuns la Rahova. E important cum va fi adus în țară și apoi stabilim și locul de deținere”.

În urmă cu o zi, judecătorii din Munchen au decis ca fostul edil Cătălin Cherecheș să fie extrădat. Primarul fugar va fi adus din Germania. Polițiști români vor merge în Germania pentru a-l prelua.

Extrădarea lui Cătălin Cherecheş, fost primar al municipiului Baia Mare, trebuie să aibă loc în termen de zece zile, potrivit deciziei adoptate joi de Înalta Curte Regională din Munchen.

Condamnat pe 24 noiembrie 2023, la cinci ani de închisoare cu executare pentru luare de mită, Cherecheș a reușit să iasă din țară, deși se afla sub control judiciar. Fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a fost reținut la data de 28 noiembrie 2023 de poliție, în orașul german Augsburg.

