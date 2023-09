Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a spus, sâmbătă, că nu pot fi ignorate informațiile venite de la Ministerul Apărării atunci când există un pericol pentru români și că la cel mai mic risc sunt trimise mesaje Ro-ALERT. Declarația vine după ce primarul din Galați, Ionuț Pucheanu, a spus că alertele din cursul nopții „nu sunt binevenite”. În acest caz, spune Arafat, cetățenii care sunt deranjați de mesajele de avertizare să nu mai țină telefoanele lângă pat, ci în afara camerei, „dacă aceștia chiar vor să riște și nu vor să mai audă alertele”.

„Dacă ne-ar ajuta domnul primar să explice cetățenilor că nu au de ce să se agite și să se panicheze și că aceste lucruri sunt totuși pentru ei. Știi ca există un risc și dacă e 0,00001%, e totuși un risc, și populația trebuie să știe de el și să ia măsuri dacă dorește. Să intre la adăpost, să nu stea lângă geamuri. (...) E suficient să se întâmple o dată ceva și o să întrebe lumea de ce nu ați alertat.

Când știe armata, MApN, că e un risc și ne anunță, și ne înștiințează pe noi care reprezentăm protecția civilă, noi nu putem să stăm să zicem că nu va fi nimic, că nu deranjăm, mai bine stăm și într-o zi să se întâmple ceva chiar dacă e riscul minim și apoi să regretăm că n-am dat mesajul. Cei care sunt foarte deranjați poate au modalități să nu pună telefonul lângă pat, să-l pună afară, dacă chiar vor să riște și nu vor să nu audă mesajele”, a spus Arafat.

Într-o intervenție la Digi24, primarul din Galați, Ionuț Pucheanu, a declarat că alertele primite de oameni în cursul nopții „nu sunt binevenite”, precizând că „ar trebui setată limita minimală pentru care oamenii ar trebui avertizați”.

„Dacă mi se permite o tușă personală, cred cu tărie, mi se par aceste alerte că nu sunt deloc binevenite, nu le înțeleg. E ca și cum ai fi în stare de război.

Când indici oamenilor să se ducă în adăposturi, dacă mâine poimâine ne aflăm în situație de război, unde vor escalada numărul și nivelul alertelor? E o posibilă detectare, vorbim în permanență, bine că nu ne-am dat seama... ne-au mai traversat câteva, și din Croația, și din Ungaria și nu a mai detectat nimeni nimic.

Cu tot respectul pentru armată, dar pentru sănătatea mentală a publicului, a cetățenilor din România și mai ales din această zonă, cred tot acest spectacol la care asistăm ar trebui puțin redus. Sau dacă e ceva mai mult, să ne spună și nouă, să ne pregătim. Ce aș putea eu să le spun cetățenilor? Dormiți în pace, în condițiile în care primăria, primarul și nimeni nu poate controla nivelul asta de mesaje? Nu aș putea nici o secundă să îi îndemn să nu creadă genul acesta de mesaje, dar cred că aici ar trebui reluată o discuție pentru a seta limita minimală pentru care oamenii ar trebui avertizați.

De fiecare dată când se bombardează în Ucraina, așa cum e de un an și ceva, până acum toată lumea a trăit în pace în accepțiunea generală, dar nu am avut la 12 noaptea genul ăsta de treziri din somn. Ce să fac? Să-mi fac un rucsac și să fiu pregătit de evacuare? Am primit acest mesaj Ro-Alert, l-am citit, mai mult de atât nu am avut ce face. Nu mi-am luat rucsacul, nu mi-am împachetat familia și am plecat spre munți”, a declarat el.

Vineri seară, locuitorii din Galați, Tulcea și Brăila au fost avertizați prin Ro-ALERT cu privire la posibilitatea „căderii unor obiecte din spațiul aerian”.

Ministerul Apărării a comunicat sâmbătă dimineață că sistemul de supraveghere radar al armatei a indicat o posibilă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național, cu semnal detectat pe un traseu către municipiul Galați.

Mai multe echipaje de la ISU, IPJ, Jandarmerie, Armată, Poliţia de Frontieră au făcut căutări în această dimineață în cartierul Dimitrie Cantemir, aflat la marginea municipiului Galaţi, după ce o persoană a sunat, vineri noapte, la 112 şi a anunţat că ar fi auzit o bubuitură puternică în această zonă, conform Agerpres.

Șeful ISU Brăila, Ion Cristian, a declarat că de la ora 12.00 au fost sistate căutările întreprinse pe raza judeţului Galaţi și că nu a fost identificat niciun obiect zburător căzut în zonă.

Editor : C.L.B.