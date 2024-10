Cei trei fraţi dispăruţi din Hunedoara, alături de tatăl lor, într-un clip video: „Atâta ştim, că am ajuns la o mare”

Cei trei fraţi daţi dispăruţi din judeţul Hunedoara au apărut într-o nouă filmare, de data aceasta alături de tatăl lor. Ei spun că au fost plimbaţi cu mașina dintr-un loc în altul de către persoane care vorbeau o limbă străină. Potrivit surselor Digi24, aceștia s-ar afla în Serbia.



„Am ajuns la tati, după atâta timp. Ne-au tot plimbat dintr-un loc, în loc. Atâta ştim, că am ajuns la o mare. S-au comportat frumos cu noi, erau disperaţi, tot vorbeau în altă limbă. Noi nu am dormit deloc că te-am aşteptat pe tine (pe tatăl lor - n.r.), am crezut că nu o să te mai vedem niciodată”, a spus una dintre fete, într-un clip video în care apar alături de tatăl lor.

Adrian Marțian susținea că are promisiuni că își va recupera copiii. Bărbatul are ordin de restricție față de cei trei micuți și nu are voie să se apropie de ei la o distanță mai mică de 150 de metri.

Ulterior, bărbatul a vorbit cu polițiștii, în timpul nopții de miercuri spre joi, și a confirmat că cei trei copii sunt alături de el. Polițiștii continuă cercetările în acest caz.

Dați dispăruți de dată, în urmă cu trei zile

Luni, 14 octombrie, la numărul de urgenţă 112 a fost anunţată dispariţia a trei fraţi care erau în grija unei bone. Imediat, poliţiştii s-au mobilizat şi au pornit în căutarea celor trei copii.

Marţi, în spaţiul public a apărut un clip video cu cei trei fraţi în care aceştia se adresează mamei lor, afirmând că vor să meargă la tatăl lor. Autoritățile au anunțat ulterior că a fost deschis dosar penal pentru lipsire de libertate în mod ilegal, iar copiii au fost daţi şi în consemn la frontieră.

De astfel, situația celor trei frați dispăruți era în atenția DGASPC, ultima vizită a reprezentanţilor instituţiei având loc cu trei zile înainte de dispariţie. În luna august, copiii fuseseră încredinţaţi mamei prin sentinţă a tribunalului.

