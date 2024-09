De ce nu se dau mesaje RO-Alert în caz de cutremur. Explicația dată de Raed Arafat

Raed Arafat a vorbit la Digi24, despre motivele pentru care, în caz de cutremur, oamenii nu sunt anunțați prin mesaje RO-Alert. „Timpul este foarte scurt ca să facă ceva, ci mai degrabă ar induce panică,” a explicat șeful DSU. „Alertele la cutremur ar merge foarte bine pentru întreruperea gazului, furnizării cu energie electrică,” a precizat Arafat.

Raed Arafat, șeful DSU: „Pentru că nu se dă anticipat la cutremur, ar fi timpul foarte scurt ca să facă ceva, ci mai degrabă ar induce panică și ar fi toți coborâți în casa scărilor. Deci nu se dă până nu o să avem un interval de timp adecvat în care oamenii să primească RO-Alert și să aibă timp să se refugieze undeva unde este sigur, dar asta la cutremure, în acest moment, nu este posibil. Ai câteva secunde înainte, dar ai mesajul și e panică. Alertele la cutremur ar merge foarte bine pentru întreruperea gazului, furnizării cu energie electrică, dar aici trebuie să înveți populația să înțeleagă că îți dau mesaj și ai câteva secunde să întrerupi gazul, curentul. Este nevoie de pregătire, să ajungi la nivelul la care să dai mesaj. Plus, este riscul, și asta se întâmplă, să primești mesajul că vine cutremurul când cutremurul a început, este riscul să primești mesajul la o secundă, două înainte, e riscul să nu îl simți, și atunci o să spui că mi-ați dat mesaj fals. Astea toate sunt riscuri care trebuie analizate. Nu știu de țări care dau astfel de mesaje decât dacă intervalul între senzor și locul unde apare efectul este lung, cum se întâmplă în Mexic, unde am fost, și există acolo un minut, un minut și ceva, dar fiind în hotel am primit mesaj că vine cutremurul, să evacuăm, eram la etajul 8 și nu au trecut câteva secunde și a început cutremurul. Unde să evacuăm? Nu e voie să evacuezi dacă a început cutremurul. Există foarte multe discuții pe acest aspect și vor continua până se va găsi o soluție și un standard de abordare unitar pentru toată lumea.”

