Apar detalii cutremurătoare în cazul doctoriței stomatolog ucise, marți seara, în cabinetul său din Brăila. Femeia, în vârstă de 41 de ani, locuia într-un cartier rău famat și trăia, de mai multe luni, în teroare, din cauza unor localnici cu care ar fi avut un conflict. Pentru că ar fi fost constant amenințată cu moartea, doctorița și-a luat recent permisul de port armă și urma să își cumpere un pistol. Nu a mai apucat. Marți seara, trupul ei a fost descoperit într-o baltă de sânge. Pentru moment, nimeni nu a fost reținut în acest caz.

Alerta s-a dat marți seara, în jurul orei 21:25. Cea care a descoperit crima a fost femeia de serviciu, care urma să facă curățenie în cabinetul situat la parterul unui bloc din Brăila. Victima, spun polițiștii, a fost găsită într-o baltă de sânge și prezenta mai multe lovituri de cuțit pe corp. Imediat, femeia de serviciu l-a sunat pe soțul victimei, care a alertat 112.

Doctorița, în vârstă de 41 de ani, era din Republica Moldova și locuia cu soțul său într-un cartier rău famat din Brăila. De mai multe luni, însă, trăia un coșmar, în urma unui conflict avut cu câțiva indivizi din cartier, spun surse din anchetă. Aceștia ar fi amenințat-o constat, ori de câte ori o vedeau și, în trecut, ar fi intrat peste ea și soțul ei în apartament.

De teama lor, femeia a urmat un curs de port armă. A obținut recent permisul și urma să își cumpere un pistol, spun surse din anchetă. Aseară, printre cei duși la audieri, s-a numărat și soțul ei, însă împotriva lui nu a fost formulată nicio acuzație. Anchetatorii au deschis dosar penal pentru omor și încearcă să afle cine sunt făptașii.

"În astfel de situații, se iau în calcul toate ipotezele posibile. Nu putem exclude nici varianta unei crimei pasionale, întrucât gelozia este la baza multor astfel de fapte de mare violență. De cele mai multe ori, cel care comite fapta are părerea lui vizavi de victimă, se simte înșelat, păcălit. Sunt multe în mintea unui on gelos. Nu întâmplător se comit astfel de fapte în perioade în care psihicul omului e afectat de condițiile meteo. Am avut situații, când sunt furtuni sau schimbări brute de presiune atmosferică, cei care au o anumită labilitate psihică, cedează. Fie avem de-a face cu sinucide, fie cu crime", a explicat, în direct la Digi24, Dan Antonescu, criminolog.