Costel Băbuș, Departamentul Design TV: Design pe frontul de est

Costel Băbuș coordonează Departamentul de Design TV. A intrat în proiectul Digi24 puțin timp înainte de lansarea acestuia, în martie 2012, atunci când echipa de design abia se schița. În prezent, echipa este formată din 11 persoane: 2 designeri seniori, 3 designeri și 6 designeri juniori și răspunde în principal de îngrijirea și dezvoltarea channel branding-ului Digi24 și Digi Sport, de designul emisiunilor și de nevoile de design editorial ale celor două redacții. Ocazional echipa este implicată și în alte proiecte ale companiei mamă.

Channel brading-ul Digi 24 precum și al celor mai multe emisiuni inițiale, idem pentru celelalte canale tv din cadrul grupului media, a fost făcut, în 2012 de o celebră agenție de design din Londra - Kemistry. În portofoliul acesteia sunt branduri mari precum Channel 5, NRK, NPO, dar, mai ales, marele rebranding al CNN din 2006. Graham McCallum, Director de Creație al Kemistry, este un veteran și o legendă în broadcast design și branding de televiziune. A lucrat ca Director de creație în BBC în că din anii 1966 (https://bit.ly/2Re2E5k). Echipa noastră a avut privilegiul să colaboreze, mai ales în primii ani, să primim review-uri, corecturi și sfaturi care au însemnat foarte mult pentru noi și care au contribuit la calibrarea proiectului Digi24.

Descoperiți povestea colegului nostru Costel Băbuș în interviul de mai jos:

Despre întâlnirea cu design-ul

Deși, acum, mă raportez la design ca la o vocație, nu a fost așa dintotdeanua. În copilărie nu am avut un astfel de interes (poate doar o oarecare înclinare spre caligrafie). De altfel, înainte de ’89 nu era loc pentru design. Orice lucru care avea design era asociat cu lumea liberă, cu occidentul.



După ce am absolvit un liceu de marină m-am înscris, în 1988, la Fizică Tehnologică în cadrul Universității din București. După câțiva ani de Fizică, urmați de câțiva de Filosofie, viața a luat-o înainte și a trebuit, abrupt, să-mi caut de lucru. După câteva joburi conjuncturale (suplinitor într-o școală generală, paznic sau bibliotecar), am avut ocazia să lucrez într-unul dintre primele studiouri video de pe atunci, Studioul Video Dialog, de pe lângă Grupul pentru Dialog Social. Prilej să învăț lucruri legate de producția și postproducția video. Au urmat, de prin ’97, doi ani, la Editura ALL, ca Designer Junior. Acolo a fost, propriu zis, începutul. M-am ocupat de manuale școlare. Prilej să întâlnesc problematica design-ului de titlu, a layout-ului, a ilustrației și a tipo-grafiei, dar mai ales să înțeleg ce înseamnă responsabilitatea pe care o ai ca designer. Un design prost înseamnă un manual care te descurajează să înveți. Nu este suficient un conținut bun, dacă acesta nu este organizat vizual într-un mod care să facă vizibil conținutul și să te ajute să înțelegi. Prin ’98-’99 am lucrat ca designer la Media Pro, într-o echipă care se ocupa de layout-ul Ziarului Financiar, imediat după ce a fost rebranduit de o agenție britanică. În 2000 m-am angajat în echipa de design din TVR, unde am lucrat 12 ani, până în 2012 când s-a lansat Digi24.



De ce design pe frontul de est?

Este o parafrază la titlul cărții Anetei Bogdan (Brandient); Branding pe frontul de est. Carte pe care o recomand călduros. De ce această parafrază? Pentru că problematica pr care o întâmpinăm ca designeri este în mare măsură de tipul celei expuse acolo. Vicisitudinile Brandingului sunt, în egală măsură și ale designului. Designul nu are prea mult sens dacă nu face parte dintr-un program de branding. Pe Aneta Bogdan și pe doi dintre actualii mei colegi, Senior Designerii Dan Ursache și Mircea Cîmpian, i-am întâlnit într-o perioadă foarte importantă profesional pentru mine, în perioada în care s-a petrecut o încercare imposibilă: rebranding-ul TVR, rebranding-ul primei instituții publice din România. Brandient era consultatul care asista TVR în acest proces, iar design-ul, identitatea vizuală și design-ul au fost făcute de una dintre cele mai renumite agenții ale vremii, English&Pockett (cei care, printre altele, a făcut UEFA Champions League). Ocazia de a colabora cu acei oameni, de a învăța de la ei și de a îngriji și dezvolta munca începută de ei a fost câștigul cel mai important al colaborării cu televiziunea publică. Datorită implicării directe a celui care era președinte al TVR în acea perioadă și datorită unui departament de Comunicare cu care am colaborat formidabil, a fost posibil ca, timp de câțiva ani, să credem că TVR se poate moderniza. Din păcate, după ce acest sprijin direct a încetat … lucrurile au reintrat în matca anterioară. Noi am rămas cu experiența și învățătura și, odată cu Digi24, a fost ocazia nesperată de a continua lecția de design și branding deja învățată.

Cum arată o zi în Departamentul Design TV?

Mai întâi trebuie să spun că avem o echipă unită și bine structurată, rezultată printr-un proces de distilare de mai mulți ani. O parte a echipei se ocupă, de ceea ce noi numim fluxul curent. Adică lucrările care țin de știrile curente. Această parte a echipei acoperă, acum, un program de la 8 dimineața la 23. De regulă este expusă unei presiuni mari și unei doze consistente de adrenalină, mai ales atunci când temperatura știrilor crește. Cealaltă parte, adică senior designerii și, preponderent designerii, se ocupă de lucrările de branding sau de lucrările de design editorial mai complexe. Altfel, lucrurile care fac cotidianul unui designer, enumerate rapid: brief-uri, lămurirea brief-urilor, definirea intenției de comunicare, briefuri de creație, schițe, moodboard, dezbateri, layout, desen de titlu, muzică (acolo unde este cazul), storyboarding, motion, randare, review-uri și publicare.

Cum recrutați colegi atunci când aveți nevoie?

În primul rând pe bază de portofoliu. Dacă nu ai portofoliu relevant - nu ești designer. Apoi, capacitatea de a lucra cu această echipă, de a înțelege brand-urile pentru care lucrezi, de a face față ritmului și presiunii dintr-o televiziune de știri și, nu în ultimul rând, capacitatea de a învăța. Fără învățare continuă șansele sunt zero.

De unde învățați?

În primul rând îi căutăm pe cei mai buni. Trollback, Spiekermann, DinxonBaxi, TheFutur sunt doar câteva dintre numele care ne inspiră și de care ținem aproape.

Despre viitor?

Încercăm să ne facem treaba cât mai bine, în condițiile date. Să facem cât mai vizibilă legătura dintre design, branding și comunicarea vizuală. În perioada tehnologică pe care o străbatem, acolo unde există un business cu creștere robustă și cu ambiții, apare nevoia de branding. Unde este nevoie de branding, design-ul are un rol central.