FOTO. Kate Middleton și-a făcut un tatuaj în ultima vizită regală

Dacă zilele trecute Prinţul William a condus o motocicletă, a venit şi rândul lui Kate Middleton să facă un lucru îndrăzneț. Deși Casa Regală îi interzice prin protocol să se tatueze, Kate a acceptat să-și facă un mic desen pe mână.

Ducele și Ducesa de Cambridge au fost prezenți ieri în Sunderland, oraș în care au participat la mai multe evenimente și au vizitat, printre altele, și un sediu al pompierilor, convertită într-un hub pentru artiștii locali.

Unul dintre artiști i-a oferit Ducesei de Cambridge, în dar, un tatuaj. Așa a ajuns Kate Middleton să își facă un tatuaj cu henna.

Kate getting a tattoo today in Sunderland, a henna one though! It will last about two days apparently pic.twitter.com/VpoPcQudsw