Străinii, impresionați de Vulcanii Noroioși. Ce spun aceștia despre peisaj și despre mâncarea românească

Unii au plecat în minivacanţă nu doar cu grătarul, ci cu toată casa după ei. Sute de oameni stau zilele acestea în rulotă într-un camping din apropierea Vulcanilor Noroioşi din Buzău. Iar printre oaspeţi sunt şi mulţi străini.

Mathew Swin, turist: Cu rulota asta am fost în 20 de ţări, incluzând şi ţări europene.

Mathew Swin este din Belgia şi a venit cu rulota de care nu se desparte, să petreacă Paştele în România. L-au fermecat peisajele de tablou de pe Valea Buzăului şi inediţii Vulcani Noroioşi.

Mathew Swin, turist: Ceea ce ne place sunt trei lucruri diferite. Primul, ne place natura, apoi ne plac vulcanii pentru că sunt unici şi al treilea este zona de campare, e foarte drăguţă, iar mâncarea e foarte bună.

Încântat de ce găsise pe Internet despre zona Vulcanilor Noroioşi, belgianul Mathew s-a transformat în agenţie de turism. A adus cu el în România şi nişte prieteni.

Jack Decolning, turist: În dimineaţa asta am mers la vulcani, am aflat că sunt unici în Europa, zona de campare este foarte frumoasă.

Campingul de rulote de lângă Vulcanii Noroioşi s-a transformat uşor-uşor într-un mic turn Babel. Cu vizitatori din toată Europa, mâncăruri româneşti şi muzică internaţională.

Aurel Boboc, administrator camping de rulote: Avem multe rulote, mulţi vizitatori, mulţi străini, petrec aşa cum suntem noi obişnuiţi românii, cu fripturi, cu ciorbe, cu multă bere şi vin.

Turiştii veniţi din multe colţuri ale ţării s-au transformat şi ei în gazde pentru străini, cărora le-au explicat cum stau lucrurile de Paşte la noi.

Turist român: Am fost la biserică am luat lumină, am ciocnit un ou, pască, cozonac şi un vin...

La Vulcanii Noroioşi au ajuns zilele acestea peste 700 de turişti.

