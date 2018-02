Uber lansează un serviciu cu maşini 100% electrice, în București

Uber a anunţat, marţi, lansarea în Bucureşti a UberGreen, un nou serviciu cu maşini 100% electrice. Pentru început, în Capitală vor circula 20 de autoturisme Renault Zoe.

Preţul noului serviciu este acelaşi ca la UberSelect: 1,65 lei tarif de bază/ 0,28 lei pe minut/ 1,65 lei pe kilometru. Tariful minim este 12 lei.

Bucureşti este primul oras din Europa Centrală şi de Est cu un serviciu de ridesharing complet electric. În Europa, Uber mai oferă opţiuni de mobilitate electrice în Londra, Paris, Madrid, Amsterdam, Lisabona, Porto şi Zurich.

“Credem că viitorul transportului este electric, împărţit cu alţii şi autonom, dar este încă o cale lungă până acolo. Scopul acestui serviciu pilot este să facă mobilitatea electrică accesibilă unui număr de oameni mai mare ca niciodată şi să contribuie la dezvoltarea transportului electric în Bucureşti. Nu putem reuşi singuri, vrem să încheiem parteneriate cu autorităţile, cu producătorii auto şi cu alţi actori din zona de energie pentru a face maşinile electrice disponibile tuturor, peste tot”, a spus Nicoleta Schroeder, director general Uber România.

Oficialii spun că România a fost aleasă pentru lansarea serviciului pilot UberGreen pentru că este una dintre cele mai importante ţări din Uniunea Europeană pentru Uber, dar şi pentru că Bucureşti se confruntă cu o problemă severă a poluării aerului.

“Bucureştiul are nevoie urgentă de un plan de transformare. Nivelul de poluare din Capitală, situat mult peste media europeană admisă, nu mai este o noutate. Astăzi, suntem expuşi inhalării unor substanţe extrem de periculoase ce pot avea repercursiuni grave asupra sănătăţii noastre şi a copiilor noştri. Necesitatea dublării spaţiului verde pentru fiecare locuitor este foarte mare. Lipsa implementării acestui lucru poate avea un impact financiar semnificativ, din perspectiva Curţii Europene de Justiţie. Cuantumul penalităţilor poate ajunge chiar şi până la valoarea de 100 de milioane de euro pe zi. Avem nevoie de o infrastructură inteligentă pentru transportul persoanelor, efectuată prin intermediul maşinilor verzi şi în condiţii de maximă siguranţă a pasagerilor”, a spus Andrei Coşuleanu, director executiv Let’s do it România.

Maşinile din serviciul pilot UberGreen în Bucureşti sunt modelul Renault ZOE cu noua baterie Z.E. 40, care permite o autonomie de 400 km NEDC (echivalentul unei distanţe reale de 300 km în mediu urban şi limitrof) după o singură încărcare.

Compania Uber a fost fondată în 2009 în Statele Unite ale Americii. Din februarie 2015, Uber este şi în România, în Bucureşti şi, din 2016 şi la Cluj, Braşov şi Timişoara.

“Let`s Do It, Romania!“ este un ONG de mediu, iar din 2010 şi până în prezent, a implicat peste 1.400.000 de voluntari în acţiuni de curăţenie naţională şi peste 50.000 de elevi şi părinţi în proiecte de educaţie ecologică.

