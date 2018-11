De frica pestei, au omorât porcii peste noapte. Sătenii, surprinși de rezultatul analizelor

Alerta falsă într-un sat din Galați. Dar, de frica pestei, oamenii și-au tăiat toți porcii într-o noapte. I-a alertat faptul că, la începutul săptămânii, au murit doi porci dintr-o gospodărie si nu au mai așteptat analizele de laborator. Când au venit rezultatele, erau negative, dar porcii fuseseră deja tăiați.

Reporter: Aţi pregătit tochitura, tot.

Localnică: Da, doamnă, am tăiat că am muncit toată vara pentru el. Să vină şi ei să vadă cum se munceşte, nu să-şi bată joc de ţărani. Aseară am tăiat şi toată noaptea am stat.

Vestea că virusul pestei porcine a ajuns în sat i-a panicat pe localnicii din Odaia Manolache. De teamă că veterinarii vor veni să le ia porcii, oamenii s-au grăbit să-i taie noaptea.

Localnică: Ne -a păcălit. Vezi cum ne-a păcălit? Se râde de lume, doamnă! Noi muncim toată vara la CAP, vai de capul nostru, muncim şi am vrut şi noi un porc să tăiem de Crăciun şi l -am tăiat acum.

Reporter: V-a fost frică?

Localnică: Păi s-a auzit cu pesta. Îl bag la ladă, la Crăciun îl scot, îl dezgheţ, atunci fac cârnaţi, lebăr, tobă...

După două zile de la răspândirea zvonului, localnicii au aflat că a fost alarmă falsă. Prea târziu, însă.

Aproape 200 de porci din sat au ajuns în congelatoare. Reprezentanţii Direcţiei Sanitar Veterinare îi avertizează pe oameni să nu mai plece urechea la zvonuri.

Carmen Stroia, director DSVA Galaţi: Aşteptaţi şi intraţi în legătura de fiecare dată cu DSVA prin reprezentanţii noştri în teritoriu. Măsura corectă este să aşteptăm rezultatul diagnosticul de certitudine Să nu intram în panică când nu e cazul.

Marian Ghinea, primarul comunei Vânători: S-a dus prostia, asta este prostia. Că de asta tot spun să stea liniştiţi, să nu facă prostii până nu pot eu să confirm oficial dacă este sau nu, dar ei au greşit.

Până acum, în județul Galați au fost confirmate 16 focare de pestă porcină africană.

Etichete:

,

,

,

,

,

,