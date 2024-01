Ministrul Agriculturii le cere fermierilor care protestează să meargă acasă

Florin Barbu a vorbit luni seara, la Digi24, în cadrul emisiunii „Jurnalul de seară”, despre întâlnirea pe care a avut-o în cursul zilei cu fermierii, și care s-a soldat cu soluționarea revendicărilor. Astfel, ministrul Agriculturii îi îndreamnă pe fermierii care mai protestează să meargă acasă.

Florin Barbu, ministrul Agriculturii: Sâmbătă am avut o întâlnire cu protestatarii și fermierii care se aflau în zona Afumați. Cu Ministerul Agriculturii s-a încheiat un proces verbal pe revendicările solicitate de dânșii. Astăzi am avut întâlnire cu toate asociațiile reprezentative la nivel de agricultură din țară, reprezentând aproape 9 milioane de hectare, am încheiat și acum un proces verbal pentru revendicări.

Guvernul a alocat 2% din PIB pentru agricultură în 2024. Vorbim de plata de 100 de euro către fermieri pentru toate culturile din toamna anului 2022, vorbim de 100 de euro pe UVM la vaca de carne, 100 euro UVM la porc, 100 de euro UVM la pasăre.

Subvențiile la Ministerul Agriculturii și la APIA sunt achitate în proporție de 95%. Fermieri neplătiți în România mai sunt 1.320 dintr-un total de 700.000.

Toate aceste lucruri sunt auzite în stradă, dar Ministerul Agriculturii a făcut plăți de 1,5 miliarde de euro și deja Comisia Europeană a rambursat plățile efectuate până pe 28 decembrie, sunt în conturile BNR aproape 800 de milioane de euro.

Le transmit celor care mai protestează să meargă acasă. Pentru ei, negocierile cu Ministerul Agriculturii sunt încheiate.

Astăzi, asociațiile reprezentative au transmis fermierilor care fac parte din aceste asociații să meargă acasă, pentru că s-a încheiat acest proces verbal, și toate revendicările pe care le-au solicitat au fost stabilite în acest proces verbal.

Toți banii pe care îi avem pentru fermierii români sunt în bugetul Ministerului Agriculturii. Până pe 30 mai, 2,4 miliarde vor intra în contul fermierilor.

Vreau să anunț public că acciza la agricultură în 2024 este suportată de Ministerul Agriculturii și Guvernul României.

În 2023 am subvenționat cu 3,63 lei litrul la pompă pentru 50% din cantitatea folosită în agricultură. Tot în 2023, subvențiile în agricultură au fost de 3 miliarde de euro.

Sperăm, joi, în ședința de guvern să introducem o ordonanță de urgență prin care amânăm ratele fermierilor la creditele cu dobânzi foarte mari până pe 31 decembrie 2024.

Băncile nu sunt de acord, dar să nu uităm că noi avem cadrul legal, prin care în 2021, 2022, 2023, există în codul civil articol prin care putem acționa ca forță majoră în agricultura din România, dacă au fost calamități, vorbim de secetă și inundații în România.

Se încadrează în bază legală, conform codului civil, și în baza forței majore. Rog băncile să aibă răbdare, pentru că toate creditele care au fost acordate de bănci în 2023 sunt garantate 90% de către stat.

Editor : Liviu Cojan