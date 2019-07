Petre Daea a încuiat într-un seif de peste o tonă documentele Preşedinţiei României la Consiliul UE din agricultură

Toată memoria preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene în domeniul agriculturii este sigilată într-un seif de peste o tonă, care se află la cabinetul ministrului, iar aceste documente pot fi consultate oricând şi de către oricine, a declarat, marţi, ministrul de resort, Petre Daea, într-o conferinţă de presă.

„În acest seif avem memoria celor şase luni de zile care s-au petrecut pe perioada în care România a deţinut presedinţia Consiliului UE. (...).Vă spun şi de ce. Pentru că preţuiesc foarte mult dialogul, preţuiesc foarte mult caracterul uman, colaborarea şi respectul faţă de cei cu care ne întâlnim de fiecare dată sau nu ne întâlnim şi cărora le lăsăm în urmă ceea ce am făcut noi (...) Pentru a lăsa la locul faptei munca pe care am desfăşurat-o cu simţul răspunderii şi al angajării statale, am considerat necesar să introducem în memoria instituţiei această regulă de a pune la un loc, pe bază de ordin de ministru, toate informaţiile pe care noi le-am avut tot ce-am făcut în aşa fel încât să se se cunoască toată munca depusă, dar mai ales să se cunoască ceea ce este cu adevărat aici întrucât preşedinţia nu o faci în fiecare an”, a precizat ministrul Agriculturii.

El a subliniat că oricine poate vedea aceste documente, însă accesul la seiful de peste o tonă se face numai prin ordin de ministru, în aşa fel încât să nu dispară nimic de acolo, „pentru că nu este munca lui Daea, este munca Ministerului Agriculturii”.

„Este respectul faţă de ţară, este respectul faţă de de misiunea pe care ai avut-o o perioadă de timp la nivelul Uniunii Europene. A fost o muncă responsabilă, bine organizată, cu succes şi o mândrie pentru această instituţie şi pentru Ţara Românească, pentru că am putut să facem ceva despre care astăzi se vorbeşte la superlativ, indiferent de către cine. (...) Aici, în România, au fost miniştri şi specialişti (pe perioada Preşedinţiei României la Consiliul UE n.r.) şi toţi au apreciat activitatea pe care am desfăşurat-o şi pe care o să o vedeţi acolo. O să spună cineva: iată domnule cum se laudă Daea. Era cât pe ce să am o lacrimă de regret pentru cineva care zisese că nu participă pentru că nu vrea să audă ce s-a făcut în România. Mai mult decât a vedea pur şi simplu şi de a te informa într-un raport de buna înţelegere şi de respect instituţional, nu pot să spun. Dar, cred că am o lacrimă de respect pentru munca tuturor şi pentru această ţară pe care trebuie să o servim toţi, oricând, oriunde, indiferent cine suntem. Aşa am considerat eu să respect această perioadă şi să pun la dispoziţie celor din jur, celor din afară sau dinăuntru, când timpul le permite, să vadă ce s-a făcut, pentru că le prinde bine, poate într-o altă perioadă, să o ia ca sprijin şi ca suport şi să facă mai bine”, a explicat Petre Daea.

Acesta a fost întrebat dacă a fost făcută o verificare tehnică şi dacă acel seif de peste o tonă este suportabil în cazul unui cutremur, în condiţiile în care clădirea Ministerului Agriculturii are o vechime de peste 100 de ani, Daea a răspuns: „Uneori avem oameni care au greutăţi mari şi nu-i putem selecta la intrarea în instituţie. Eu spun că este un fişet care a stat în această instituţie şi a stat bine”.

La finalul conferinţei, ministrul a invitat jurnaliştii la cabinetul său să vadă acel seif în care sunt arhivate toate documentele reieşite pe perioada Preşedinţiei României la Consiliul UE în domeniul Agriculturii.

Sursa: Agerpres