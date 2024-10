Seceta a lovit puternic producția de castane, iar piețele sunt acum invadate de cele din import. Aduse din Grecia și Italia, fructele de sezon costă și 40 de lei. Coapte sunt mult mai scumpe. Prețul unui kilogram poate ajunge și la o sută de lei.

Seceta de anul acesta a compromis inclusiv producția de castane. De asta, pe tarabe sunt acum mai ales fructe din import.

"- Castane românești nu avem doamnă?

- Nu sunt și care sunt vin stricate", explică un comerciant din piață.

"Nu mai avem nimic, am sărăcit cu toții", e de părere un domn.

Un kilogram de castane costă între 25 - 40 de lei. Sunt cumpărători pe care nu prețul îi deranjează neapărat, ci faptul că aceste fructe sunt aduse din alte țări.

"Am luat pentru familie", spune un client.

"Aș cumpăra și eu, dar nu sunt bani și de import nu îmi plac", declară o femeie, în timp aflată la cumpărături.

"Și, pentru că tot am fost în piață, am decis să cumpărăm și noi câteva castane, iar modalitate prin care le vom pregăti este una simplă: o să le facem în sobă, în jarul făcut din lemne. Înainte de a le pune în jar, trebuie să tăiem prima parte din castană, după care acestea sunt pregătite. Durează aproximativ 30 de minute până când castanele să fie gata, dar asta depinde de dimensiunea lor. Odată așezate acolo castanele vor începe să se coacă. După aproximativ 20 de minute, am luat castanele din jar, le-am pus pe farfurie și haideți să vedem cum arată castanele pe care le-am copt în jar", transmite Anamaria Ianc, jurnalist Digi24.

Castanele sunt bogate în fibre și vitamine. Medicii le recomandă, mai ales pentru că ajută la prevenirea bolilor de inimă, a unor boli cronice și chiar a cancerului. Fructele sunt extrem de delicioase. Pot fi coapte, prăjite, fierte ori consunmate sub formă de piure. Sub nicio formă ele nu trebuie consumate când sunt crude.

Reporter: Anamaria Ianc

Operator: Ionuț Voinea

Editor : Izabela Zaharia