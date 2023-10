Au fost o vară și un început de toamnă aride și, deși ne bucurăm de vreme bună, seceta afectează agricultura. Fermierii din sud-estul țării au tot amânat semănatul grâului, în speranța că va ploua. Pământul este, în continuare, extrem de uscat, iar asta presupune lucrări mai complexe și un consum mare de combustibil.

Un lucrător de pe câmp se plânge de pâmântul care este atât de tare, încât formează bolovani care se prind în utilaje.

-„E uscat. Nu a plouat de 2, 3 luni de zile... Nu-i plouat deloc. Nici nu se sparge, cât e de uscat. Foarte uscat pământul, sămânța o punem în pământ, dar Dumnezeu știe ce s-o întâmpla cu ea.”

A doua jumătate a lunii septembrie este perioada optimă pentru demararea lucrărilor de toamnă la grâu. Fermierii au așteptat ploile, dar pentru că nu au mai venit, au ieşit la semănat. În ultimii ani, din cauza pamântului uscat și tare, au sărit peste arat și au trecut direct la discuit și, în final, la însămânţat.

Gheorghe Iamandi, mecanic agricol: „Avem vreo 2 ani de când nu am mai arat. Am încercat într-un an să arăm, dar am stricat și disc și semănătoare, tot din cauza bulgărilor și de atunci am renunțat la pluguri”.

Au crescut și cheltuielie cu motorina. Din cauza pământului tare, agricultorii sunt nevoiți să facă aceeași lucrare chiar și de două, trei ori.

-„Mai în față, că în fund dacă o băgăm stă... Poate mai dă o gură de ploaie în față, așa, să iasă și ea. Să iasă mai repede, mai ușor”.

Reporter: La adâncime nu mai iese din cauza secetei?

- „Nu mai iese, ea stă în uscătură. Nu este apă să ajungă la ea”.

Dana Costache, jurnalist Digi24: Pentru că pământul este foarte uscat, utilajele de pe câmp lasă în urma lor un nor de praf, iar vântul care suflă cu putere nu face decât să înrăutățească situația, pentru că scoate toată umezeala din sol.

Mihai Tudorel, tractorist: „E uscat pământul, ies bolovani, dacă nu a plouat...Îi praf, da, dacă s-a uscat de tot.”

Cultura de răpiţă, însămânțată în urmă cu o lună, este deja afectată de lipsa ploilor.

Cătălin Ionescu, fermier: „Avem șanse destul de mici cu rapița în toamna asta, pe care am semănat-o la sfârșitul lunii august și deja ne gândim să o întoarcem, pentru că nu a răsărit și nu are timp până în iarnă să ajungă într-o fază favorabilă.”

Fermierii speră să vină ploile, pentru a răsări grâul, altfel toată recolta va fi compromisă.

