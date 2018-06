Untul se întreaptă spre noi prețuri-record în Europa

Untul se scumpeşte de la an la an şi este foarte aproape de un nou record. Preţul mediu al untului pe piaţa europeană nu mai are mult până să atingă pragul de 600 de euro pe suta de kilograme, arată ultimele date ale Comisiei Europene. Asta înseamnă o creştere abruptă de 18 procente comparativ cu nivelul raportat în aceeaşi perioadă a anului trecut când Europa înregistra deja preţuri record la acest produs.

În state precum Germania şi Olanda, preţurile au depăşit deja 600 de euro pentru 100 de kilograme de unt. În urmă cu doi ani, în aceeaşi perioadă, suta de kilograme de unt se comercializa pe piaţa europeană cu aproximativ 300 de euro, de două ori mai puţin.

În ianuarie anul acesta, preţul era de 453 de euro pe suta de kilograme, iar recordul anului trecut a fost de 650 de euro.

Neconcordanţa dintre cerere şi ofertă este principalul efect al creşterii preţurilor. Chiar dacă în primele trei luni ale anului producţia de unt a Uniunii Europene a crescut, piaţa nu a avut parte de mai mult unt, din moment ce exporturile au crescut cu opt procente.

Cotaţiile europene în creştere se vor observa în preţurile de la rafturile magazinelor, inclusiv în România. Anul trecut, untul a fost unul dintre alimentele care s-au scumpit cel mai mult în România, a treia cea mai mare scumpire a anului, potrivit statisticii oficiale.