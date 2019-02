Viitor incert pentru Programul Start-up Nation

Bugetul de stat pentru 2019 a venit cu veşti proaste pentru românii care s-au înscris în Programul Start-up Nation. Potrivit proiectului, Guvernul alocă bani pentru cel mult 2.200 de antreprenori. Ministrul Mediului de Afaceri, Radu Oprea, dă asigurări că suma va creşte până adoptarea bugetului.

În proiectul de buget, Guvernul a prevăzut pentru programului Start-up Nation o sumă de aproape 445.000 de lei, suficientă pentru doar 2.200 de firme, mai puțin de un sfert din numărul de câștigători promiși inițial de guvern.

Florin Jianu, președinte CNIPMMR: Pentru ceea ce înseamnă program pentru firmele mici și mijlocii, nu am văzut fondurile neesare, pentru programul Start-up Nation pentru cele 10.000 de firme, în anul 2019.

Ar fi nevoie de 2 miliarde de lei ca să se poată finanţa toate proiectele. Ministrul Mediului de Afaceri, Radu Oprea, îi asigură pe viitori antreprenori că bugetul se va suplimenta până la Şedinţa de Guvern.

Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri: Astăzi, bugetul e așa cum am convenit cu mediul de afaceri, cu oamenii care vor să debuteze în buget. Sunt creditele de angajament. Veți vedea săptămâna viitoare, când bugetul va fi aprobat în ședința de guvern, că într-adevar totul e așa cum am asigurat și cum am vorbit cu mediul de afaceri.

Programul Start-Up Nation 2018-2019 acordă ajutoare nerambursabile de câte 200.000 de lei unor firme mici. Peste 8.000 de antreprenori au primit bani anul trecut, din cei 27.000 care s au încris. În acest an, lista rămâne deschisă până pe 12 februarie.

