Ce se întâmplă în cea mai exclusivistă societate secretă a bancherilor din Europa. „Aici nu este Davos, unde intră oricine plătește”

Peste 40 dintre cei mai mari bancheri ai Europei s-au întâlnit în luna octombrie în luxosul hotel Dolder Grand din Zurich pentru a discuta timp de trei zile despre starea industriei lor. Întâlnirea a fost aranjată de o organizație foarte influentă despre care puțini oameni știu că există: Institut International d'Etudes Bancaires (IIEB) este cel mai exclusivist club secret din lumea finanțelor europene, unde bancherii se întâlnesc cu președinți de țară, prim-miniștri, membri ai familiilor regale și șefi ai băncilor centrale, scrie Financial Times.

Participanții la întâlnirea de la Zurich au avut șansa de a discuta cu ministrul elvețian al finanțelor, Karin Keller-Stutter, și guvernatorul băncii centrale, Thomas Jordan, la doar șase luni după ce aceștia au jucat un rol esențial în salvarea băncii Credit Suisse de către rivala ei UBS.

„Aici nu este ca la Davos, unde oricine poate să plătească să intre”, a spus un membru vechi al clubului pentru FT. „Acesta chiar este exclusivist.”

În timp ce IIEB a fost înființat pentru a forma relații mai apropiate între bănci într-o perioadă în care stabilitatea financiară a Europei era testată și existau multe tensiuni geopolitice, întâlnirile sale secrete și fastuoase par din ce în ce mai demodate într-o lume modernă în care se cere mai multă transparență.

„Am fost membri de zeci de ani, pe când organizația avea scopul de a aduce băncile europene mai aproape unele de celelalte”, a spus președintele băncii suedeze Handelsbanken, Pär Boman. „Dar după criza financiară am simțit că extravaganța și lipsa ei de transparență nu se potrivesc cu valorile noastre.”

Timp de 73 de ani, IIEB a adunat șefii celor mai mari bănci din Europa de două ori pe an în hoteluri de lux și palate regale de pe tot continentul pentru a discuta subiecte sensibile, precum strategiile de fuziuni și achiziții (M&A) și politicile globale.

IIEB este și un club social de elită acolo unde partenerii de viață ai bancherilor se bucură de cine de gală, tururi private ale obiectivelor turistice cu importanță istorică și alte activități exclusiviste. Foto: Arhivă istorică Intesa Sanpaolo

Grupul nu are o pagină de internet, iar lista de membri, agenda de discuții și rapoartele întâlnirilor nu sunt făcute publice. Membrii sunt sfătuiți să nu divulge detalii despre discuțiile purtate între membrii clubului.

Pe lângă faptul că funcționează ca un forum unde cei mai importanți oameni din domeniul financiar din Europa fac schimb de idei, IIEB este și un club social de elită acolo unde, timp de trei zile, partenerii bancherilor se bucură de cine de gală, tururi private ale obiectivelor turistice cu importanță istorică și alte activități exclusiviste.

IIEB intră în cea mai importantă perioadă a existenței sale

După ce acțiunile băncilor din zona euro au tot scăzut – profitabilitatea lor a rămas mult în urma rivalilor din SUA în ultimii ani – iar Europa se pregătește pentru un val de acorduri transfrontaliere de mult așteptate, IIEB intră într-una dintre cele mai importante perioade ale sale de când a fost înființată, la câțiva ani după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial.

IIEB a fost fondată la Paris în 1950 de către șefii a patru instituții bancare de pe continent – Crédit Industriel et Commercial, Union Bank of Switzerland, Société Générale de Belgique and Amsterdamsche Bank – cu scopul de a organiza în mod regulat discuții la nivel înalt despre evoluția sectorului bancar, cât și despre economie și sistemul monetar.

IIEB era doar una dintr-o serie de instituții înființate în acea perioadă cu scopul de a încuraja relațiile mai strânse între organizații din țări care până nu demult fuseseră adversare în război.

Peste 40 dintre cei mai mari bancheri ai Europei s-au întâlnit în luna octombrie în luxosul hotel Dolder Grand din Zurich. Foto: Profimedia Images

Șefii a 30 de bănci europene s-au adunat pentru prima întâlnire de la Paris în aprilie 1951. Băncile britanice nu au luat parte la discuții întrucât Banca Angliei le-a blocat inițial accesul.

În timp ce discuțiile din anii '50 se axau mai mult pe fondarea de filiale în fostele colonii, până în anii '60 atenția s-a mutat pe rolul internațional al dolarului, problemele cu sistemul de rate de schimb fixe Bretton Woods și pericolul ca băncile europene să fie preluate de America.

Spre finalul secolului trecut, discuțiile din cadrul IIEB s-au concentrat pe impactul monedei euro, piața în creștere a instrumentelor financiare derivate și tranzacțiile M&A.

Natura secretă a întâlnirilor organizate de club îi îngrijorează pe unii membri, care simt că IIEB este văzută ca un cartel din exterior. Ei insistă asupra faptului că bancile rămân niște competitori comerciali.

Dmitri Medvedev și Recep Erdogan au participat la întâlnirile societății

În ciuda importanței subiectelor care sunt discutate în timpul acestor întâlniri, activitățile IIEB au trecut aproape neobservate în presă timp de mai bine de șapte decenii – cu o singură excepție la întâlnirea din mai 2010.

Boman, care era pe atunci directorul executiv al Handelsbanker, a părăsit IIEB înainte de o întâlnire de trei zile care avea să fie găzduită, printre altele, și de banca pe care o conducea, în semn de protest față de lipsa de transparență și costul organizării unei astfel de întâlniri în plină criză economică.

Inițial, discuțiile din anii '50 se axau mai mult pe fondarea de filiale bancare noi în fostele colonii ale marilor puteri europene. Foto: Arhivă istorică Intesa Sanpaolo

„Nu eram împotriva ideii de a avea o întâlnire la Stockholm pentru a discuta probleme bancare”, și-a amintit Boman. „Dar condițiile în care s-a ținut întâlnirea – faptul că se ținea în secret și avea un program extravagant la care participau soții și soțiile – am simțit că depășea limita culturii Handelsbanken.”

Printre activitățile la care partenerii de viață ai bancherilor puteau să participe în cadrul IIEB s-au numărat plimbări cu motocicleta pe gheață în timpul discuțiilor din Reyjavik din 2007 și un tur privat al Castelului Sao Jorge din Lisabona în 2019 care includea călătorii cu tuk-tuk și degustări de tarte portugheze cu cremă cu scorțișoară.

În 2000 și 2009, gazda întâlnirilor IIEB a fost Prințul Andrew – mai întâi la Palatul St James, apoi la Palatul Buckingham.

La prima întâlnire a grupului în Rusia, la Sankt Petersburg în 2013, a purtat un discurs chiar fostul președinte Dmitri Medvedev, în timp ce clubul l-a primit pe Recep Tayyip Erdogan, președintele de acum al Turciei, la o întâlnire la Istanbul pe când acesta era încă prim-ministru.

În ciuda importanței subiectelor care sunt discutate în timpul acestor întâlniri, activitățile IIEB au trecut aproape neobservate în presă timp de mai bine de șapte decenii. Foto: Arhivă istorică Intesa Sanpaolo

Cu toate că cele mai multe discuții purtate în timpul întâlnirilor IIEB sunt doar ipotetice, una dintre cele mai mari acorduri M&A a fost încheiat la o întâlnire la hotelul Hilton din Bruxelles în 1997.

Acolo, Swiss Bank Corporation și Union Bank Of Switzerland, au căzut de acord să fuzioneze pentru a forma UBS, cea mai mare instituție bancară din Elveția și cea mai mare bancă privată din lume.

„[IIEB] este o organizație foarte specială”, a spus și directorul executiv al unei bănci belgiene. „Este vorba despre schimbul de informații și promovarea prieteniei între directorii executivi.”

Editor : Raul Nețoiu