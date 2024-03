Cele 5 sfaturi ale tânărului care a reușit să economisească suficient ca să se pensioneze la 29 de ani

Daniel George a reușit ca până la 29 de ani să-și câștige independența financiară pe cont propriu, astfel încât s-a putut pensiona anticipat. El are 5 sfaturi utile pentru toți cei care vor să-i urmeze exemplul. Evident, ar trebui să îndeplinească câteva condiții esențiale.

El a povestit pentru Business Insider că în 2018, la 24 de ani, după ce și-a terminat doctoratul, lucra la Google X, coordonând proiecte de inteligență artificială. În 2020, a plecat din Google și a început să lucreze la colosul financiar JP Morgan, unde a rămas până în 2023.

În 2017 a început să investească masiv în acțiuni, în primă fază câte 1.000 de dolari pe lună, apoi, pe măsură ce a început să câștige mai bine, suma a crescut, astfel că în câțiva ani câștigase peste 1 milion de dolari. În 2023, cheltuielile lui anuale locuind în SUA au coborât la mai puțin de 2% din investițiile pe care le avea, așa că și-a dat demisia.

Daniel spune că nu trebuie să-și facă griji că nu are salariu și acum are suficient timp ca să lucreze pe cont propriu, la ceea ce îl pasionează. Astfel, în momentul de față lucrează la dezvoltarea startup-ului său.

Iată cele 5 sfaturi pe care le oferă Daniel celor care vor să se pensioneze în tinerețe:

1. Evitați datoriile pentru studii

„Am crescut în Kerala, India, unde părinții mei câștigau mai puțin de 20.000 de dolari pe an. Nu mi-aș fi putut permite o educație universitară în SUA sau nici măcar să merg la facultăți private din India fără a-mi face datorii. Așa că am decis să studiez într-un colegiu de stat din India, care este mult mai ieftin.

Am studiat din greu pentru un test pe care studenții din India îl susțin în fiecare an pentru admiterea la facultate. M-am clasat printre primii și am ajuns să studiez ingineria și fizica la India Institute of Technology din Bombay, o universitate publică de top din India. M-a costat aproximativ 1.200 de dolari pe an, inclusiv cazarea și mâncarea”, a spus el.

Apoi a decis să aplice direct pentru doctorat într-un program al Universității Illinois, care admite studenți fără diplome de master.

„Doctoranzii de la universitățile din SUA pot primi adesea scutire de la taxele de școlarizare și bursă din prima zi, de obicei de 2.000-3.000 de dolari lunar. Poți obține o diplomă de master fără costuri la doi ani de la începerea doctoratului, economisind astfel timp și bani”, a mai spus el.

S-a mutat în Illinois în 2015. În doi ani a obținut diploma de master și după numai un an și pe cea de doctorat, când avea 24 de ani.

„Întreaga mea educație nu a costat mai nimic. Nu aveam nevoie decât de jumătate din bursa primită pentru a acoperi costurile de trai”, a mai spus el.

2. Investește agresiv în acțiuni când ești tânăr

Daniel spune că în timpul doctoratului a lucrat cu jumătate de normă la companii de tehnologie și cei mai mulți bani pe care i-a câștigat au rămas inițial într-un cont bancar, câștigând o dobândă neglijabilă. În ultimul an de doctorat a început început să cumpere acțiuni.

„Am învățat mai multe despre investiții. Când am început să lucrez cu normă întreagă la Google X, am început să investesc toate economiile mele. Am cheltuit mai puțin de 10% din salariul de la Google X și am investit fiecare dolar în principal în acțiuni tehnologice. Nu am investit în altceva decât în acțiuni și nu am păstrat economii de numerar”, a spus el.

3. Lucrați în orașe scumpe la început, dar nu vă stabiliți aici pe termen lung

Având experiența din SUA, el spune că în San Francisco, New York și Seattle, salariile pot fi foarte mari, însă acest lucru nu ajută de obicei la economisire, întrucât și costul vieții acolo este ridicat.

Însă la începutul carierei, când un tânăr nu are prea multe cheltuieli, poate să facă asta și să profite de veniturile mari pentru a face economii mai mari.

„Când am început să lucrez la Google X în Mountain View, California, am câștigat aproximativ 270.000 de dolari pe an. Am împărțit un apartament frumos cu câțiva prietenii, am mâncat majoritatea meselor la birourile Google și nu am avut cheltuieli majore. Astfel, că am cheltuit mai puțin de 10% din venituri.

Dar atunci când doriți să vă stabiliți, vă puteți înmulți valoarea economiilor prin mutarea în locuri în care costurile de trai sunt semnificativ mai mici”, mai spune el.

4. Învață să negociezi salariul

Tânărul spune că pentru primul loc de muncă de la Google X, pe care l-a obținut imediat după absolvire, i s-a oferit un salariu pe care l-a acceptat imediat.

„Am avut prieteni care au venit după mine, pe poziție inferioară, dar care erau plătiți de trei ori mai bine, deoarece au negociat prezentând contra oferte de la alte companii.

Când JPMorgan m-a abordat pentru un loc de muncă câțiva ani mai târziu, m-am asigurat că primesc mai multe oferte de la companii de tehnologie și fonduri speculative. Am folosit alte oferte, am evaluat toate aspectele pachetului salarial... Mi-am negociat bine salariul și am primit aproape dublu față de salariul inițial oferită de ei”, a spus Daniel.

5. Găsește un partener care are obiective similare

Daniel spune că și-a cunoscut soția la Google X, având amândoi aceeași vârstă și aceleași studii. De asemenea, aveau venituri similare și amândoi făceau economii aproximativ egale, care au fost investite apoi în conturi de acțiuni separate.

„Împărtășim aceeași gândire despre cheltuieli și investiții și împărțim cheltuielile în mod egal. Amândoi ne bucurăm de un stil de viață nomad digital minimalist, punând preț pe călătorii și experiențe, nu pe bunuri materiale scumpe”, a spus el.

„Găsirea partenerului potrivit este unul dintre cei mai importanți factori ai fericirii și succesului financiar pe termen lung”, a încheiat Daniel.

